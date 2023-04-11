Решение не распространяется на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация которых завершилась к 1 мая 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Освобождение от уплаты налогов

Освобождение от уплаты за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 – 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях,

– сообщил Железняк.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, когда завершились активные боевые действия или оккупация.

Также будут освобождены от налога на недвижимость все физические (за 2021 и 2022 год) и юридические лица (с 01.03.2022 – 01.01.2023), чья недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

"Освобождение от единого налога 4-й группы происходит с 01.03.2022 за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий", - добавил Ярослав Железняк.

О решении Верховной Рады также сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Этим законопроектом мы закрепили в Налоговом кодексе норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен. Сам же факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленного ГСЧС или его территориальным органом или органом местного самоуправления,

– заявила Шуляк.