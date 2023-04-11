Рішення не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація яких завершилися до 1 травня 2022 року. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Зверніть увагу Як вигідно купити житло у Києві: український девелопер анонсував весняну акцію

Звільнення від сплати податків

Звільнення від сплати за землю для фізичних (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях,

– повідомив Железняк.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, коли завершились активні бойові дії або окупація.

Також будуть звільнені від податку на нерухомість всі фізичні (за 2021 та 2022 рік) та юридичні особи (з 01.03.2022 – 01.01.2023), чия нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

"Звільнення від єдиного податку 4-ої групи відбувається з 01.03.2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій", – додав Ярослав Железняк.

Про рішення Верховної Ради також повідомила очільниця політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Цим законопроєктом ми закріпили в Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об'єкт зруйновано. А сам факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об'єкта, складеного ДСНС або його територіальним органом чи органом місцевого самоврядування,

– заявила Шуляк.