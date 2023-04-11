Рада освободила от уплаты налогов украинцев, чье недвижимое имущество разрушили россияне

Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от уплаты налога на недвижимость, которую разрушили или повредили во время войны. "За" проголосовал 281 депутат.

Решение не распространяется на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация которых завершилась к 1 мая 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Освобождение от уплаты налогов

Освобождение от уплаты за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 – 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях,

– сообщил Железняк.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, когда завершились активные боевые действия или оккупация.

Также будут освобождены от налога на недвижимость все физические (за 2021 и 2022 год) и юридические лица (с 01.03.2022 – 01.01.2023), чья недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

"Освобождение от единого налога 4-й группы происходит с 01.03.2022 за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий", - добавил Ярослав Железняк.

О решении Верховной Рады также сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Этим законопроектом мы закрепили в Налоговом кодексе норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен. Сам же факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленного ГСЧС или его территориальным органом или органом местного самоуправления,

– заявила Шуляк.