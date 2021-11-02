Дизайнеры не устают повторять, что без тщательного анализа "насмотренность" не работает! Вам придется так или иначе трансформировать понравившуюся идею в планирование своего дома.

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Дело в том, что заменяя элемент, форму, цвет вы рискуете нарушить общий концепт, заложенный дизайнером оригинального интерьера. Кроме того, нередко все фантазии разбиваются об реальную сумму, необходимую на соответствующий пол, диван с такой же обивкой или проведение дополнительных источников света.

Собрали несколько примеров, которые показывают, как "насмотренные" клиенты и недобросовестные дизайнеры используют красивые концепты и в конце концов портят интерьер.

Сочетание оранжевого и зеленого

Ожидание

Идея интерьера в стиле бохо / Фото Pinterest

Реальность

Реализация / Фото Pinterest

Оранжевый навесной потолок в первом примере работает только на контрасте. Если сделать в аналогичном цвете стены и пол – получится слишком яркий интерьер, от которого вы устанете уже через несколько недель.

Не меньшую роль играет цвет мебели. Если в первом примере розовая обивка создает гармонию с потолком, то во втором – зеленые кресла и розовые подушки – совершенно неуместны. Подобное произошло и с белыми элементами. Картина и торшеры, которые "вытягивают" интерьер в первом варианте, заменены на дешевые арки и карнизы.

Как не испортить яркие интерьеры:

дозируйте цвета: не используйте яркие оттенки на больших площадях;

не используйте яркие оттенки на больших площадях; используйте сложные цвета, а не яркие оттенки.

Мятно-бирюзовый интерьер

Ожидание

Бирюзовый интерьер / Фото Pinterest

Реальность

Реализация / Фото Pinterest

В первом примере интерьер работает благодаря удачным пропорциям бирюзового и белого, а нижняя часть помещения акцентирует внимание на дереве – здесь и соответствующие журнальные столики в тон пола, и полноценный деревянный стол, и нейтральный ковер. Что пошло не так при воплощении?

Владельцы, похоже, решили, что стена и потолок одного тона – это моветон и решили разбавить переход белыми вставками. Вместо сдержанного квадрата на потолке решили "влепить" плавную фигуру, которая еще и выделяется подсветкой. Стеклянный столик, который, вероятно, использовался, чтобы не перенасытить комнату "лишними" цветами - совсем теряется на фоне безумства мяты и бирюзы. А пол совсем выбивается из общей картины.

Как не испортить яркие интерьеры

Прежде всего, обратите внимание на количество деталей на первом слайде. Убирая хотя бы одну из них, вы рискуете полностью испортить интерьер. Следовательно, хорошо продумывайте, что потеряет пространство, если импровизировать во время ремонта.

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Желтый потолок + белые стены + деревянный пол

Ожидание

Минималистичный интерьер / Фото Pinterest

Реальность

Реализация / Фото Pinterest

Аккуратный деревянный насыщенно-желтый потолок превратилась в дешевую версию с креативным принтом в центре. Вместо белых стен использованы акцентные цвета, которые якобы объединяют весь концепт, однако на самом деле они лишь перегружают офисное помещение.

Деревянная мебель – это дорого, поэтому во втором варианте ее заменили классическим ламинированным ДСП, убивающим оригинальность офисных помещений.

Как не испортить яркие интерьеры: