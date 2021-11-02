Дизайнери не втомлюються повторювати, що без ретельного аналізу "надивленість" не працює! Вам доведеться так чи інакше трансформувати ідею, яка вам сподобалася, у планування свого помешкання.

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Річ в тім, що замінюючи елемент, форму, колір ви ризикуєте порушити загальний концепт, закладений дизайнером оригінального інтер'єру. Крім того, нерідко всі фантазії розбиваються об реальну суму, необхідну на відповідну підлогу, диван з такою ж оббивкою чи проведення додаткових джерел світла.

Зібрали кілька прикладів, які показують, як "надивлені" клієнти та недобросовісні дизайнери використовують красиві концепти та зрештою псують інтер'єр.

Поєднання оранжевого та зеленого

Очікування

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Ідея інтер'єру в стилі бохо / Фото Pinterest

Реальність

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Реалізація / Фото Pinterest

Помаранчева навісна стеля в першому прикладі працює лише на контрасті. Якщо зробити в аналогічному кольорі стіни та підлогу – вийде занадто яскравий інтер'єр, від якого ви втомитеся вже за кілька тижнів.

Не меншу роль відіграє колір меблів. Якщо в першому прикладі рожева оббивка гармонією зі стелею, то в другому – зелені крісла та рожеві подушки – абсолютно недоречні. Подібне трапилося і з білими елементами. Картина та торшери, які "витягують" інтер'єр в першому варіанті, замінені на дешеві арки та карнизи.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри:

  • дозуйте кольори: не використовуйте яскраві відтінки на великих площах;
  • використовуйте складні кольори, а не яскраві відтінки.

М'ятно-бірюзовий інтер'єр

Очікування

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Бірюзовий інтер'єр / Фото Pinterest

Реальність

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Реалізація / Фото Pinterest

В першому прикладі інтер'єр працює завдяки вдалим пропорціям бірюзового та білого, а нижня частина приміщення акцентує на дереві – тут і відповідні журнальні столики в тон підлоги, і повноцінний дерев'яний стіл, і нейтральний килим. Що пішло не так при втіленні?

Власники, схоже, вирішили, що стіна та стеля одного тону – це моветон та вирішили розбавити перехід білими вставками. Замість стриманого квадрата на стелі, вирішили "вліпити" плавну фігуру, яка ще й виділяється підсвіткою. Скляний столик, який, ймовірно, використовувався щоб не перенаситити кімнату "зайвими" кольорами – зовсім губиться на тлі шаленства м'яти та бірюзи. А підлога зовсім вибивається з загальної картини.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри:

Насамперед зверніть увагу на кількість деталей на першому слайді. Забираючи хоча б одну з них, ви ризикуєте повністю зіпсувати інтер'єр. Відтак добре продумуйте, що втратить простір, якщо імпровізувати під час ремонту.

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Жовта стеля + білі стіни + дерев'яна підлога

Очікування

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Мінімалістичний інтер'єр / Фото Pinterest

Реальність

3 випадки, коли власники перестаралися та зіпсували інтер'єр Реалізація / Фото Pinterest

Акуратна дерев'яна яскраво-жовта стеля перетворилася в дешеву версію з "креативним" принтом в центрі. Замість білих стін, використано акцентні кольори, які ніби-то об'єднують весь концепт, проте насправді вони лише перенавантажують офісне приміщення.

Дерев'яні меблі – це дорого, тому у другому варіанті його замінили на класичний ламінований ДСП, який вбиває оригінальність офісних приміщень.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри

  • добре подумайте перш ніж додати у концепт власні ідеї, навіть якщо вони виглядають дрібними та несуттєвими;
  • навіть якщо сама ідея хороша – не факт, що вона працюватиме у вашому приміщенні. Швидше за все, те, що підходить для холу ніяк не вдасться трансформувати в офіс.