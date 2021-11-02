Дизайнери не втомлюються повторювати, що без ретельного аналізу "надивленість" не працює! Вам доведеться так чи інакше трансформувати ідею, яка вам сподобалася, у планування свого помешкання.

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Річ в тім, що замінюючи елемент, форму, колір ви ризикуєте порушити загальний концепт, закладений дизайнером оригінального інтер'єру. Крім того, нерідко всі фантазії розбиваються об реальну суму, необхідну на відповідну підлогу, диван з такою ж оббивкою чи проведення додаткових джерел світла.

Зібрали кілька прикладів, які показують, як "надивлені" клієнти та недобросовісні дизайнери використовують красиві концепти та зрештою псують інтер'єр.

Поєднання оранжевого та зеленого

Очікування

Ідея інтер'єру в стилі бохо / Фото Pinterest

Реальність

Реалізація / Фото Pinterest

Помаранчева навісна стеля в першому прикладі працює лише на контрасті. Якщо зробити в аналогічному кольорі стіни та підлогу – вийде занадто яскравий інтер'єр, від якого ви втомитеся вже за кілька тижнів.

Не меншу роль відіграє колір меблів. Якщо в першому прикладі рожева оббивка гармонією зі стелею, то в другому – зелені крісла та рожеві подушки – абсолютно недоречні. Подібне трапилося і з білими елементами. Картина та торшери, які "витягують" інтер'єр в першому варіанті, замінені на дешеві арки та карнизи.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри:

дозуйте кольори: не використовуйте яскраві відтінки на великих площах;

використовуйте складні кольори, а не яскраві відтінки.

М'ятно-бірюзовий інтер'єр

Очікування

Бірюзовий інтер'єр / Фото Pinterest

Реальність

Реалізація / Фото Pinterest

В першому прикладі інтер'єр працює завдяки вдалим пропорціям бірюзового та білого, а нижня частина приміщення акцентує на дереві – тут і відповідні журнальні столики в тон підлоги, і повноцінний дерев'яний стіл, і нейтральний килим. Що пішло не так при втіленні?

Власники, схоже, вирішили, що стіна та стеля одного тону – це моветон та вирішили розбавити перехід білими вставками. Замість стриманого квадрата на стелі, вирішили "вліпити" плавну фігуру, яка ще й виділяється підсвіткою. Скляний столик, який, ймовірно, використовувався щоб не перенаситити кімнату "зайвими" кольорами – зовсім губиться на тлі шаленства м'яти та бірюзи. А підлога зовсім вибивається з загальної картини.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри:

Насамперед зверніть увагу на кількість деталей на першому слайді. Забираючи хоча б одну з них, ви ризикуєте повністю зіпсувати інтер'єр. Відтак добре продумуйте, що втратить простір, якщо імпровізувати під час ремонту.

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Жовта стеля + білі стіни + дерев'яна підлога

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Мінімалістичний інтер'єр / Фото Pinterest

Реальність

Реалізація / Фото Pinterest

Акуратна дерев'яна яскраво-жовта стеля перетворилася в дешеву версію з "креативним" принтом в центрі. Замість білих стін, використано акцентні кольори, які ніби-то об'єднують весь концепт, проте насправді вони лише перенавантажують офісне приміщення.

Дерев'яні меблі – це дорого, тому у другому варіанті його замінили на класичний ламінований ДСП, який вбиває оригінальність офісних приміщень.

Як не зіпсувати яскраві інтер'єри