Поэтому лучше учесть и спланировать все заранее. 5 важных советов дала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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ТОП советов для ванной

Водонагреватель

По словам дизайнера интерьера, рано или поздно все приходят к решению установить водонагреватель. Особенно это желание возникает летом, когда на длительное время отключают горячую воду. Поэтому лучше разу вывести коммуникации для водонагревателя.

Гидроизоляция

Позаботьтесь о гидроизоляции – это обязательный этап ремонта ванной комнаты. Если его пропустить, при протечке вода проникнет через трещины в межплиточных швах. В результате – плесень, грибок или счет за ремонт потолка у соседей снизу,

– уточнила Виктория Файнблат.

Трубы

Не стоит экономить на трубах. Многие выбирают трубы подешевле, заказывают схему попроще и игнорируют необязательные детали. Дизайнер интерьера подчеркнула, что такая бережливость может иметь не очень приятные последствия.

В ванной нужна вытяжка, гидроизоляция и качественные трубы / Фото pinterest

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Гипсовые смеси

Гипс – материал, который впитывает воду, поэтому составы на его основе не используют в ванной. Если жидкость попадет в межплиточный шов, штукатурка впитает ее и вздуется. Это приведет к проблемам с плиткой.

Вытяжка

Ванна – помещение с высокой влажностью. Для того чтобы в помещении не появилась плесень, установите вытяжку – она нормализует влажность и избавит от запахов.

Текст публикации Виктории Файнблат:

Главные советы для ванной

Установите водонагреватель – рано или поздно летние недели без горячей воды вынудят купить водонагреватель. Лучше с самого начала вывести коммуникации – тогда останется только купить и подключить прибор.

Позаботьтесь о гидроизоляции – это обязательный этап ремонта ванной комнаты. Если его пропустить, при протечке вода проникнет через трещины в межплиточных швах. В результате – плесень, грибок или счёт за ремонт потолка у соседей снизу.

Не экономьте на трубах – на трубах обычно стараются сэкономить тремя способами: покупают подешевле, заказывают схему попроще и игнорируют необязательные детали. Но иногда у такой бережливости могут быть не очень приятные последствия.

Не используйте гипсовые смеси – гипс впитывает воду, поэтому составы на его основе не используют в ванной. Если жидкость попадет в межплиточный шов, штукатурка впитает ее и вздуется, а плитка отлетит.

Подключите вытяжку – в ванной влажный воздух, и, если общедомовая вентиляция справляется не очень хорошо, в помещении появится плесень. Чтобы этого избежать, установите вытяжку – она нормализует влажность и избавит от запахов.