Сегодня поговорим об устаревших моделях люстр, которые не стоит использовать в современных помещениях. А также подскажем на что обратить внимание, чтобы осовременить интерьер.
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Встроенные светильники с декоративными элементами
Встроенные светильники с декоративными элементами – главный антитренд / Фото capaparda
Такие светильники сразу возвращают нас к 2000-м, когда в интерьере доминировали предметы дешевой роскоши.
Встроенные светильники должны быть незаметными / Фото archidea
Если вам нужны встроенные светильники, выберите современные модели без чрезмерной декоративности. Кроме того, именно они будут актуальны в течение следующих лет и подойдут к любому интерьеру.
Люстры с "плафонами-рожками"
Люстры с "плафонами-рожками" не соответствуют пропорциям комнаты / Фото Pinterest
Часто такие люстры имеют хромированную основу и согнуты элементы, а плафоны могут приобретать любую форму. И несмотря на всю креативность произведения, подобное решение никак не красит вашу комнату.
Подберите люстру в соответствии с размерами комнаты / Фото dhgate
Выберите люстры, которые "не прилипают" к потолку и не "давят" на комнату. Так вы добьетесь лучшего рассеивания света без нарушений пропорций композиции.
Светодиодные "футуристические" люстры
Светодиодные элементы невозможно заменить / Фото aliexpress
Такие люстры были невероятно кратковременным веяниям, которое быстро вышло из широкого потребления. И виновной в этом оказалась, прежде всего, непрактичность конструкции. Поскольку в таких люстрах не предусмотрена возможность самостоятельной замены лампочки, а ремонт светодиодных элементов обходится дорого, самым простым решением проблемы ставала покупка нового светильника.
Современные светодиодные люстры / Фото Pinterest
Однако не все светодиодные люстры вышли из моды. Одним из основных трендов освещения остаются простые лаконичные формы, которые гармонируют с мебелью, мягко подчеркивают достоинства интерьера и равномерно рассеивают свет.
Люстры с плафонами вверх
Люстры с плафонами вверх / Фото budivnik
Плафоны, направленные вверх, – освещают преимущественно потолок и оставляют множество "темных зон" по периметру комнаты. Кроме того, современный дизайн, который стремится к минимизации элементов, накапливающих грязь и пыль, вытеснил объемные плафоны, привнеся более минималистичные варианты.
Практичный вид классических люстр / Фото aliexpress
Если вы сторонник классики и вы не представляете других вариантов в своем доме, выбирайте современные люстры с плафонами направленными вниз.
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Споты на согнутой штанге
Устаревший вариант / Фото ellada
Изначально эти светильники стали популярными благодаря простой установке и подключению. Один спот позволял направить свет в разные стороны и при этом для него было достаточно одного электрического вывода. Однако хаотичное расположение светильников, странные формы и непропорциональность, делает их не лучшим выбором для просторных гостиных-студий. Поэтому на смену быстро пришла лаконичная трековая система освещения.
Актуальный трековый светильник / Фото Pinterest
Универсальность этой системы позволяет вписать ее в любое помещение, а возможность спаривания поможет разместить лампы как по периметру всей комнаты, так и протянуть только по одной стороне. Кстати, если вы не хотите использовать накладные варианты, трековые светильники доступны и во встроенных версиях.
Светодиодные светильники с пультом управления
Откажитесь от люстр с различными режимами / Фото Pinterest
Люстры с различными цветами и мелкими декоративными элементами тоже отжили свое. На "необычном" эффекте и интерактивности их преимущества заканчиваются, ведь такой светильник не может обеспечить ни адекватного рассеивания света, ни утонченности помещения.
Выбирайте мягкий свет / Фото Pinterest
Зато вы можете использовать минималистичные светильники для декора, которые еще и создадут эффект "восходящего солнца".
Плафоны-тарелки
Плафоны-тарелки / Фото Pinterest
Ранее такие светильники массово использовались в кухнях и столовых: они давали приглушенный теплый свет, а их высоту можно было регулировать с помощью ручки. Однако дизайнеры отмечают что этот тренд вряд ли вернется в наши дома.
Светильники, которые обеспечивают достаточное количество света над столом / Фото Pinterest
Если говорить о трендовых люстрах в столовую – используйте плоские, геометрические или асимметричные светильники, которые дадут оптимальное количество света над обеденным столом.