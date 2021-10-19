Сьогодні поговоримо про застарілі моделі люстр, які не варто використовувати у сучасних приміщеннях. А також підкажемо на що звернути увагу для осучаснення інтер'єру.

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Вбудовані світильники з декоративними елементами

Вбудовані світильники з декоративними елементами – головний антитренд / Фото capaparda

Такі світильники відразу повертають нас до 2000-х, коли в інтер'єрі домінували предмети дешевої розкоші.

Вбудовані світильники повинні бути непомітними / Фото archidea

Якщо вам потрібні вбудовані світильники, оберіть сучасніші моделі без надмірної декоративності. Крім того, саме вони будуть актуальними впродовж наступних років та підійдуть до будь-якого інтер'єру.

Люстри з "плафонами-ріжками"

Люстри з "плафонами-ріжками" не відповідають пропорціям кімнати / Фото Pinterest

Часто такі люстри мають хромовану основу та зігнуті елементи, а плафони можуть набувати будь-якої форми. І попри всю креативність витвору, подібне рішення ніяк не прикрашає вашу кімнату.

Підберіть люстру відповідно до розмірів кімнати / Фото dhgate

Оберіть люстри, які "не прилипають" до стелі, але й не "давлять" на кімнату. Так ви доб'єтеся кращого розсіювання світла без порушень пропорцій композиції.

Світлодіодні "футуристичні" люстри

Світлодіодні елементи неможливо замінити / Фото aliexpress

Такі люстри були неймовірно короткочасним віянням, яке швидко вийшло з широкого вжитку. Й винною у цьому виявилася, перш за все, непрактичність конструкції. Оскільки в таких люстрах не передбачена можливість самостійної заміни лампочки, а ремонт світлодіодних елементів обходиться дорого, найпростішим розв'язанням проблеми ставала купівля нового світильника.

Сучасні світлодіодні люстри / Фото Pinterest

Проте не всі світлодіодні люстри вийшли з моди. Одним з основних трендів освітлення залишаються прості лаконічні форми, які гармоніюють з меблями, м'яко підкреслюють переваги інтер'єру та рівномірно розсіюють світло.

Люстри з плафонами вгору

Люстри з плафонами вгору / Фото budivnik

Плафони, направлені вгору, – освітлюють переважно стелю та залишають безліч "темних зон" по периметру кімнати. Крім того, сучасний дизайн, який прагне до мінімізації елементів, що накопичують бруд та пил, витіснив об'ємні плафони, привнісши мінімалістичніші варіанти.

Практичний вид класичних люстр / Фото aliexpress

Якщо ви прибічник класики й ви не уявляєте інших варіантів у своєму домі, обирайте сучасні люстри з плафонами направленими вниз.

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Споти на зігнутій штанзі

Застарілий варіант / Фото ellada

Початково ці світильники стали популярними завдяки простій установці та підключенню. Один спот давав можливість направити світло в різні сторони і при цьому для нього було достатньо одного електричного виводу. Проте хаотичне розташування світильників, дивні форми та непропорційність, зробила їх не найкращим вибором для просторих віталень-студій. Відтак на зміну швидко прийшла лаконічна трекова система освітлення.

Актуальний трековий світильник / Фото Pinterest

Універсальність цієї системи дозволяє вписати її в будь-яке приміщення, а можливість спарювання допоможе розмістити лампи як по периметру усієї кімнати, так і протягнути лише по одній стороні. До речі, якщо ви не хочете використовувати накладні варіанти, трекові світильники доступні й у вбудованих версіях.

Світлодіодні світильники з пультом управління

Відмовтеся від люстр з різними режимами / Фото Pinterest

Люстри з різними кольорами та дрібними декоративними елементами теж віджили своє. На "незвичному" ефекті та інтерактивності їхні переваги закінчуються, адже такий світильник не може забезпечити ані адекватного розсіювання світла, ані витонченості у приміщенні.

Обирайте м'яке світло / Фото Pinterest

Натомість ви можете використати мінімалістичні світильники для декору, які ще й створять ефект "сонця, що сходить".

Плафони-тарілки

Плафони-тарілки / Фото Pinterest

Раніше такі світильники масово використовувалися у кухнях та столових: вони давали приглушене тепле світло, а їхню висоту можна було регулювати за допомогою ручки. Однак дизайнери зазначають, що цей тренд навряд чи повернеться у наші домівки.

Світильники, які забезпечують достатню кількість світла над столом / Фото Pinterest

Якщо говорити про трендові люстри в столову – використовуйте плоскі, геометричні або асиметричні світильники, які дадуть оптимальну кількість світла над обіднім столом.