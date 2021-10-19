От каких светильников следует избавиться: устаревшие модели и трендовые альтернативы

Светильник – это не только источник света, но и неотъемлемая декоративная часть каждого помещения. Поэтому, выбирая систему освещения или люстру, стоит учесть современные тренды.

Сегодня поговорим об устаревших моделях люстр, которые не стоит использовать в современных помещениях. А также подскажем на что обратить внимание, чтобы осовременить интерьер.

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Встроенные светильники с декоративными элементами

Встроенные светильники с декоративными элементами – главный антитренд / Фото capaparda

Такие светильники сразу возвращают нас к 2000-м, когда в интерьере доминировали предметы дешевой роскоши.

Встроенные светильники должны быть незаметными / Фото archidea

Если вам нужны встроенные светильники, выберите современные модели без чрезмерной декоративности. Кроме того, именно они будут актуальны в течение следующих лет и подойдут к любому интерьеру.

Люстры с "плафонами-рожками"

Люстры с "плафонами-рожками" не соответствуют пропорциям комнаты / Фото Pinterest

Часто такие люстры имеют хромированную основу и согнуты элементы, а плафоны могут приобретать любую форму. И несмотря на всю креативность произведения, подобное решение никак не красит вашу комнату.

Подберите люстру в соответствии с размерами комнаты / Фото dhgate

Выберите люстры, которые "не прилипают" к потолку и не "давят" на комнату. Так вы добьетесь лучшего рассеивания света без нарушений пропорций композиции.

Светодиодные "футуристические" люстры

Светодиодные элементы невозможно заменить / Фото aliexpress

Такие люстры были невероятно кратковременным веяниям, которое быстро вышло из широкого потребления. И виновной в этом оказалась, прежде всего, непрактичность конструкции. Поскольку в таких люстрах не предусмотрена возможность самостоятельной замены лампочки, а ремонт светодиодных элементов обходится дорого, самым простым решением проблемы ставала покупка нового светильника.

Современные светодиодные люстры / Фото Pinterest

Однако не все светодиодные люстры вышли из моды. Одним из основных трендов освещения остаются простые лаконичные формы, которые гармонируют с мебелью, мягко подчеркивают достоинства интерьера и равномерно рассеивают свет.

Люстры с плафонами вверх

Люстры с плафонами вверх / Фото budivnik

Плафоны, направленные вверх, – освещают преимущественно потолок и оставляют множество "темных зон" по периметру комнаты. Кроме того, современный дизайн, который стремится к минимизации элементов, накапливающих грязь и пыль, вытеснил объемные плафоны, привнеся более минималистичные варианты.

Практичный вид классических люстр / Фото aliexpress

Если вы сторонник классики и вы не представляете других вариантов в своем доме, выбирайте современные люстры с плафонами направленными вниз.

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Споты на согнутой штанге

Устаревший вариант / Фото ellada

Изначально эти светильники стали популярными благодаря простой установке и подключению. Один спот позволял направить свет в разные стороны и при этом для него было достаточно одного электрического вывода. Однако хаотичное расположение светильников, странные формы и непропорциональность, делает их не лучшим выбором для просторных гостиных-студий. Поэтому на смену быстро пришла лаконичная трековая система освещения.

Актуальный трековый светильник / Фото Pinterest

Универсальность этой системы позволяет вписать ее в любое помещение, а возможность спаривания поможет разместить лампы как по периметру всей комнаты, так и протянуть только по одной стороне. Кстати, если вы не хотите использовать накладные варианты, трековые светильники доступны и во встроенных версиях.

Светодиодные светильники с пультом управления

Откажитесь от люстр с различными режимами / Фото Pinterest

Люстры с различными цветами и мелкими декоративными элементами тоже отжили свое. На "необычном" эффекте и интерактивности их преимущества заканчиваются, ведь такой светильник не может обеспечить ни адекватного рассеивания света, ни утонченности помещения.

Выбирайте мягкий свет / Фото Pinterest

Зато вы можете использовать минималистичные светильники для декора, которые еще и создадут эффект "восходящего солнца".

Плафоны-тарелки

Плафоны-тарелки / Фото Pinterest

Ранее такие светильники массово использовались в кухнях и столовых: они давали приглушенный теплый свет, а их высоту можно было регулировать с помощью ручки. Однако дизайнеры отмечают что этот тренд вряд ли вернется в наши дома.

Светильники, которые обеспечивают достаточное количество света над столом / Фото Pinterest

Если говорить о трендовых люстрах в столовую – используйте плоские, геометрические или асимметричные светильники, которые дадут оптимальное количество света над обеденным столом.