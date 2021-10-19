От каких светильников следует избавиться: устаревшие модели и трендовые альтернативы
Источник:24 канал
Светильник – это не только источник света, но и неотъемлемая декоративная часть каждого помещения. Поэтому, выбирая систему освещения или люстру, стоит учесть современные тренды.
Сегодня поговорим об устаревших моделях люстр, которые не стоит использовать в современных помещениях. А также подскажем на что обратить внимание, чтобы осовременить интерьер.
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Встроенные светильники с декоративными элементами
Такие светильники сразу возвращают нас к 2000-м, когда в интерьере доминировали предметы дешевой роскоши.
Если вам нужны встроенные светильники, выберите современные модели без чрезмерной декоративности. Кроме того, именно они будут актуальны в течение следующих лет и подойдут к любому интерьеру.
Люстры с "плафонами-рожками"
Часто такие люстры имеют хромированную основу и согнуты элементы, а плафоны могут приобретать любую форму. И несмотря на всю креативность произведения, подобное решение никак не красит вашу комнату.
Выберите люстры, которые "не прилипают" к потолку и не "давят" на комнату. Так вы добьетесь лучшего рассеивания света без нарушений пропорций композиции.
Светодиодные "футуристические" люстры
Такие люстры были невероятно кратковременным веяниям, которое быстро вышло из широкого потребления. И виновной в этом оказалась, прежде всего, непрактичность конструкции. Поскольку в таких люстрах не предусмотрена возможность самостоятельной замены лампочки, а ремонт светодиодных элементов обходится дорого, самым простым решением проблемы ставала покупка нового светильника.
Однако не все светодиодные люстры вышли из моды. Одним из основных трендов освещения остаются простые лаконичные формы, которые гармонируют с мебелью, мягко подчеркивают достоинства интерьера и равномерно рассеивают свет.
Люстры с плафонами вверх
Плафоны, направленные вверх, – освещают преимущественно потолок и оставляют множество "темных зон" по периметру комнаты. Кроме того, современный дизайн, который стремится к минимизации элементов, накапливающих грязь и пыль, вытеснил объемные плафоны, привнеся более минималистичные варианты.
Если вы сторонник классики и вы не представляете других вариантов в своем доме, выбирайте современные люстры с плафонами направленными вниз.
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Споты на согнутой штанге
Изначально эти светильники стали популярными благодаря простой установке и подключению. Один спот позволял направить свет в разные стороны и при этом для него было достаточно одного электрического вывода. Однако хаотичное расположение светильников, странные формы и непропорциональность, делает их не лучшим выбором для просторных гостиных-студий. Поэтому на смену быстро пришла лаконичная трековая система освещения.
Универсальность этой системы позволяет вписать ее в любое помещение, а возможность спаривания поможет разместить лампы как по периметру всей комнаты, так и протянуть только по одной стороне. Кстати, если вы не хотите использовать накладные варианты, трековые светильники доступны и во встроенных версиях.
Светодиодные светильники с пультом управления
Люстры с различными цветами и мелкими декоративными элементами тоже отжили свое. На "необычном" эффекте и интерактивности их преимущества заканчиваются, ведь такой светильник не может обеспечить ни адекватного рассеивания света, ни утонченности помещения.
Зато вы можете использовать минималистичные светильники для декора, которые еще и создадут эффект "восходящего солнца".
Плафоны-тарелки
Ранее такие светильники массово использовались в кухнях и столовых: они давали приглушенный теплый свет, а их высоту можно было регулировать с помощью ручки. Однако дизайнеры отмечают что этот тренд вряд ли вернется в наши дома.
Если говорить о трендовых люстрах в столовую – используйте плоские, геометрические или асимметричные светильники, которые дадут оптимальное количество света над обеденным столом.