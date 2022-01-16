От каких вещей следует избавиться: дизайнеры интерьеров назвали трендовые и устаревшие решения

Новый сезон привносит в интерьер новые тренды и показывает, что в наших домах вышло из моды и требует обновления.

Издание Insider поговорило с ведущими дизайнерами интерьера, чтобы выяснить, что изменится в 2022 году. Собрали самое важное.

Стоит знать Известный девелопер назвал главные тенденции на рынке жилья в 2022 году

Топ-6 трендов сезона

Максимализм



Максимализм в интерьере / Фото artigianamente-blog

По словам Йоселина Кастро, старшего дизайнера интерьеров Mackenzie Collier Interiors, минималистская эстетика, которая преобладала последние несколько лет, заменится яркими цветами и узорами.

Яркие цвета и смелые принты объединятся, чтобы создать вдохновляющие и повышающие производительность пространства,

– рассказывает Кастро.

Он предлагает экспериментировать с текстурами и освещением, чтобы увидеть, как комната оживает.

Экологический дизайн



Натуральные элементы в гостиной / Фото Pinterest

По словам Кастро, заказчики все активнее интегрируют энергоэффективные продукты в свои помещения, чтобы снизить конечную стоимость отопления и освещения помещений. Кроме того, люди все активнее выбирают экологическую мебель и декор, отмечает Карен Гутьеррес, дизайнер интерьеров в Mackenzie Collier Interiors.

Винтажная мебель



В моду возвращаются винтажные элементы / Фото entermyattic

Люди все чаще будут выбирать стойкие предметы для обустройства дома. Чтобы уменьшить углеродный след, обусловленный изготовлением и доставкой новой мебели, большинство потребителей ищут, как вписать в пространство винтаж.

Кроме качества такой мебели, дизайнеры отмечают, что это поможет сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде.

Растения в интерьере



Растения в интерьере / Фото Pinterest

По словам Кастро, массивные растения способны украсить пространство темно-зелеными тонами и смелыми текстурами, кроме того, они являются доступными аксессуарами, которые способны оживить помещение. Как бонус, растения улучшают качество воздуха и помогают снизить уровень стресса.

Землянистые оттенки



Интерьер с использованием землянистых оттенков / Фото arquitecturaydiseno

От шоколадно-коричневого до кремового – все эти оттенки будут трендовыми в 2022 году.

Скульптурная мебель



Скульптурная мебель / Фото architecturaldigest

Мебель с изгибами будет в центре внимания на протяжении всего года. Скульптурные изделия визуально разгружают помещение и делают его более мягким.

От чего стоит избавиться

Нейтральная или полностью белая палитра



Полностью белый интерьер выглядит скучно / Фото designwash

Гутьеррес считает, что ныне минималистская, полностью нейтральная эстетика порядком надоела.

Минимализм необязательно должен быть полностью белым. Добавьте природные элементы, зелень и различные текстуры, чтобы подчеркнуть индивидуальность,

– делится эксперт.

Декор с цитатами



Декор с цитатами устарел / Фото Pinterest

Искусство и аксессуары с цитатами, которые стали набирать популярность в 2014 году, уходят в прошлое. Эта тенденция, которая обычно наблюдается в дизайне кантри, отживает и люди наконец-то готовы к изящным и абстрактным деталям в интерьере.

Пространства с одной функцией



Новое время требует многофункциональных помещений / Фото Unsplash

Сейчас в моде многофункциональные просторы: кухня – место не только для приготовления пищи, но и офис, а подвал может стать домашним кинотеатром.

Мебельные гарнитуры



Дизайнеры советуют избегать покупки целого комплекта мебели / Фото furnitureurban

Гутьеррес добавляет, что дизайнеры советуют избегать покупки целого комплекта мебели, поскольку одинаковые текстуры и цвета делают простор скучным и устаревшим.

Кухонная техника из нержавеющей стали



Используйте цветную бытовую технику / Фото Unsplash

С широким выбором цветов бытовой техники отпала необходимость выбирать стандартные вещи из нержавеющей стали. Вы можете приобрести белую или черную технику, чтобы подчеркнуть настроение кухни.