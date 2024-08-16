6 предметов и поверхностей в доме, которые нельзя чистить с отбеливателем

Поскольку отбеливатель является не только качественным, но и мощным химическим очистителем, его можно использовать не для всех вещей и поверхностей. Некоторые материалы и покрытия он может просто испортить.

Отбеливатель не такой универсальный, как нам кажется. Эксперты говорят, что эти шесть предметов и поверхностей он просто испортит в случае частого использования.

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Деревянные поверхности

Отбеливатель следует держать подальше от любой натуральной древесины. Об этом предупреждает Лина ДаСилва, эксперт по уборке и владелица Toronto Shine Cleaning.

Отбеливатель может повредить покрытие деревянных поверхностей, вызвав изменение цвета и нарушение естественной структуры материала. Он также может быть слишком жестким для пористых поверхностей, что со временем приводит к нежелательному износу,

– уверяет специалист.

Для древесины лучше использовать мягкое моющее средство с теплой водой или специальные очистители, предназначенные для этого материала.

Резиновые уплотнители

Кухонный уголок с раковиной / Фото Roundhouse

Во время чистки слива на кухне или в ванной у хозяев часто возникает соблазн воспользоваться отбеливателем. Мол, это будет значительно эффективнее.

Дело в том, что отбеливатель может повредить резиновые уплотнители, скрепляющие трубы в стоках.

Коррозионная природа отбеливателя может привести к тому, что резиновые уплотнители потеряют свою гибкость и начнут крошиться, что повлечет много хлопот,

– предупреждает Ханна Рицца Ибо, эксперт по уборке американской компании FreshSpace Cleaning.

То же самое касается и уксуса. Для очистки сливов лучше использовать специальные средства.

Пластиковая мебель

Отбеливатель нельзя использовать для пластика. Если ваши подставки, сиденья в коридоре или уличная мебель имеют пятна, то лучше их просто помыть в мыльной воде.

"Отбеливатель имеет силу испортить вашу пластиковую мебель со временем. Кроме того, он может менять ее цвет. Вместо того, чтобы тянуться к бутылке с отбеливателем, возьмите ведро с мыльной водой и мягкую тряпку", – говорит Ханна Рицца Ибо.

Кожа

Хотя отбеливатель нечасто используют для кожи, стоит отметить, что этого также делать не следует. Если у вас появилось стойкое пятно на кожаной куртке, то лучше воспользоваться специальным средством для стирки.

"Из-за отбеливателя кожа теряет эластичность, делается сухой и шелушится. Это может привести к серьезным трещинам, а еще изменениям цвета", - объясняет Хаши Мохамед, эксперт по уборке Ivy Cleans в Миннесоте.

Зеркала

Отбеливатель может оставить следы и, что еще хуже, повредить основу зеркала, убеждает эксперт Ханна Рицца Ибо.

Вы можете приобрести специальное средство для чистки стекла или сделать свой собственный, смешав воду и белый уксус в равных пропорциях. Также можно использовать средство для мытья посуды с теплой водой.

Поверхности из ржавчиностойкой стали

Современная кухня с ржавчиностойкой техникой / Фото Sketch Design

Отбеливатель может повредить блестящую поверхность из ржавчиностойкой стали, что приведет к потускнению и изменению цвета.

Для обычной очистки лучше использовать средство для мытья посуды с теплой водой, а для профессионального – специальные средства для этого покрытия. Они не только очищают поверхности, но и помогают сохранить блеск.