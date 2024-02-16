Уютный дом в Славском для большой компании: как выглядит и сколько стоит аренда

В карпатском поселке Славское можно посуточно арендовать большой дом для 10 – 16 человек. Это уютное деревянное жилье на три этажа, в котором есть все необходимое для хорошего отдыха в горах.

Дом для отдыха может снять только одна компания из минимум 8 человек. Стоимость посуточной аренды – 2 тысячи гривен с человека, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные OLX. Арендовать можно минимум две ночи.

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Как выглядит деревянный дом внутри

Площадь дома составляет 200 квадратных метров. На первом этаже есть коридор, большая столовая, кухня, два санузла и одна душевая. На кухне есть вся необходимая бытовая техника и посуда. На втором этаже обустроили пять комнат, четыре из которых – с двуспальными кроватями, а еще одна – с двумя двухэтажными кроватями.

На третьем этаже есть еще одна спальня с двуспальной кроватью, комната с диваном и небольшой кухней, а также ванная комната. Также хозяева обустроили там пространство для отдыха с двумя диванами, столиком и креслом.

Современный и уютный интерьер / Фото OLX

В каждой спальне есть полотенца, фен и мыло для рук. На территории – терраса, собственная автостоянка и принадлежности для барбекю. Словом, это хорошее место для отдыха с друзьями.

Сколько стоит самый дорогой дом в Киеве

На OLX есть много объявлений о продаже жилья в столице, и самым дорогим среди всех является дворцовый дом на улице Редутной. Его стоимость составляет 9 миллионов долларов.

Дом имеет пять этажей и 1000 квадратных метров площади. Дизайн интерьера сделан в классическом стиле по авторскому проекту. Количество комнат в роскошном доме просто поражает – это как небольшой ТЦ. Вот список.