Площадь участка, на котором расположен дом, составляет 0, 1012 гектара, а площадь самого дома на пять этажей – 1000 метров квадратных. Недвижимость продают за 9 миллионов долларов, то есть около 345 миллионов гривен, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Как выглядит самый дорогой дом в Киеве

Количество комнат в роскошном доме просто поражает. Кажется, что будущему владельцу или владелице ходить в ТЦ вообще не будет необходимости. Итак, в доме есть зал для приема гостей, гостиная-кинозал, столовая, кухня, кабинет, две главные спальни с гардеробными и ванными комнатами, четыре дополнительные спальни с санузлами, комната для курения, бильярдная, бассейн, спортзал, сауна, комната для отдыха, винный погреб, комната для прислуги, прачечная и отдельный гараж.

Жилье построили по авторскому дизайну в классическом стиле. В отделке мастера использовали четыре вида итальянского мрамора, лепнину и витражи. Двери в доме сделаны из ореха, как и паркет.

Интерьер дома за 9 миллионов долларов / Фото OLX

Среди дополнительных преимуществ – централизованная система очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования, панорамный лифт и система видеонаблюдения.

Какой дом в Киеве является самым старым

Самый старый дом столицы расположен на Контрактовой площади, 7. Это двухэтажное здание, первый этаж которого датируется 1798 годом, а второй – достроили в 1860-х годах.

Сейчас владельцем старейшего дома является Константин Малеев. Его прадед был купцом и кондитером, который купил собственность в 1891 году. То есть уже более века домом владеет одна семья.