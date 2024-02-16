Будинок для відпочинку може винайняти лише одна компанія з мінімум 8 осіб. Вартість подобової оренди – 2 тисячі гривень з людини, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані OLX. Орендувати можна мінімум дві ночі.

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Який вигляд має дерев'яний будинок усередині

Площа будинку становить 200 квадратних метрів. На першому поверсі є коридор, велика їдальня, кухня, два санвузли та одна душова. На кухні є вся необхідна побутова техніка та посуд. На другому поверсі облаштували п'ять кімнат, чотири з яких – з двоспальними ліжками, а ще одна – з двома двоповерховими ліжками.

На третьому поверсі є ще одна спальня з двоспальним ліжком, кімната з диваном та невеличкою кухнею, а також ванна кімната. Також господарі облаштували там простір для відпочинку з двома диванами, столиком та кріслом.

Сучасний та затишний інтер'єр / Фото OLX

В кожній спальні є рушники, фен та мило для рук. На території – тераса, власна автостоянка та приладдя для барбекю. Словом, це гарне місце для відпочинку з друзями.

Скільки коштує найдорожчий будинок у Києві

На OLX є багато оголошень про продаж житла у столиці, і найдорожчим серед усіх є палацований будинок на вулиці Редутній. Його вартість становить 9 мільйонів доларів.

Будинок має п'ять поверхів та 1000 квадратних метрів площі. Дизайн інтер'єру зроблений у класичному стилі за авторським проєктом. Кількість кімнат у розкішному будинку просто вражає – це наче невеликий ТЦ. Ось перелік.