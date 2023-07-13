Частный остров во Флетчере, штат Вермонт, продают вместе с домом за 185 тысяч долларов. Жилье хоть и маленькое, но очень уютное. Оно вмещает одну комнату, где обустроена кухня и два спальных места, а также есть чердак.

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Прекрасное место с невероятной природой

Стоит отметить, что здесь несколько минусов: в помещении нет электричества, водопровода и внутреннего туалета. Однако туалет есть на улице, а также на природе обустроена душевая кабина.

В общем, этот дом предназначен для отдыха, а не для проживания. Сюда хорошо приехать на время с запасами воды и пищи.

Деревянный домик для отдыха / Фото Realtor

"Это сезонная собственность, поэтому люди гребят на ночь или на выходные, приносят собственную еду и наслаждаются природой. Это возможность отвлечься от работы", – говорит агент по листингу Грант Виллер.

Остров имеет площадь 1,7 акра и расположен на пруду Меткалф. Дом на уединенной территории построили в 1990 году здание. В доме можно разместить до 6 человек. Прекрасной идеей будет поставить палатки и ночевать во дворе.

Следующим владельцем, очевидно, станет тот, кто стремится хорошо отдохнуть на выходные, любит природу и гребли.

Вид с воздуха / Фото Realtor