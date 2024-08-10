Поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере могут окунуться в желанную атмосферу. Отныне у них есть возможность пожить как любимый герой.

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Мини-отель в стиле Гарри Поттера

Отель обустроили в штате Флорида. О нем рассказала гостья и тревел-блогер, по имени Мелисса. Она записала видео, на котором сначала показала фасад дома, а дальше и интерьер.

Девушка начала с гостиной, которая напоминает замок Хогвартс. Там есть меч Гриффиндора и кубок огня. Стены украшают фотографии персонажей, а также висят правила Хогвартса и распечатки "Ежедневного прорицателя".

Какой отель внутри: смотрите видео

В спальне есть фото Дамблдора, а в ванной комнате большая ванна и витражи, как в фильме. В детских комнатах поставили кровати с флажками дома на стенах. На одной из них даже лежит игрушка Скаберс.



В мини-отеле могут разместиться максимум 10 гостей. То есть большая компания не сможет там поселиться.

Всего в доме есть четыре спальни, семь кроватей и три ванные комнаты. Стоимость аренды мини-отеля стартует от 226 фунтов за ночь. Это более 11 700 гривен.