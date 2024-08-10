Шанувальники фільмів та книжок про Гаррі Поттера можуть зануритися в омріяну атмосферу. Відтепер у них є можливість пожити як улюблений герой.

Зверніть увагу Де знімали "Гру престолів": 5 замків з культового серіалу, які просто вражають

Мініготель у стилі Гаррі Поттера

Готель облаштували в штаті Флорида. Про нього розповіла гостя і тревел-блогерка, на ім'я Мелісса. Вона записала відео, на якому спочатку показала фасад будинку, а далі й інтерʼєр.

Дівчина почала з вітальні, яка нагадує замок Гоґвортс. Там є меч Ґрифіндору та кубок вогню. Стіни прикрашають фотографії персонажів, а також висять правила Гоґвортсу та роздруківки "Щоденного віщуна".

Який готель всередині: дивіться відео

В спальні є фото Дамблдора, а у ванній кімнаті велика ванна і вітражі, як у фільмі. У дитячих кімнатах поставили ліжка з прапорцями будинку на стінах. На одному з них навіть лежить іграшка Скаберс.



У мініготелі можуть розміститися максимум 10 гостей. Тобто велика компанія не зможе там поселитися.

Загалом у будинку є чотири спальні, сім ліжок і три ванні кімнати. Вартість оренди мініготелю стартує від 226 фунтів за ніч. Це понад 11 700 гривень.