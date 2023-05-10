Если вы ознакомитесь с преимуществами и недостатками каждого варианта, то можете легко выбрать свое. Рассказываем подробнее и об открытом, и о закрытом типе кухни.

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Концепция открытой кухни: за и против

Открытая кухня – тренд нашего времени. Поклонники этой идеи убеждены, что такая планировка повышает комфорт и удобство. Хозяева могут наслаждаться приготовлением ужина в кругу семьи, а также:

наблюдать за своими детьми;

общаться с другими членами семьи;

создать уютную атмосферу;

получить дополнительный источник света в своей гостиной.

Недостатки открытой планировки очевидны: вам всегда нужно заботиться о чистоте. Комфорт гостей также будет зависеть от уровня шума. Если вы планируете часто пользоваться электроприборами, открытый тип лучше не рассматривать.

Закрытая кухня: какие здесь преимущества

Отдельная комната для приготовления пищи – отличный выбор по нескольким причинам. Во-первых, так будет меньше шума и излишних запахов. Также человек, готовящий еду, будет делать это спокойно и без волнений.

Грязная посуда, остатки пищи и многое другое может создать впечатление беспорядка, который невозможно скрыть. Концепция закрытой кухонной зоны – идеальный выход из ситуации.

Многие дизайнеры предлагают компромиссные решения, например раздвижные системы. При таких условиях вы сможете в любое время закрыть дверь.