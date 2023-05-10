Якщо ви ознайомитеся з перевагами і недоліками кожного варіанту, то зможете легко обрати своє. Розповідаємо детальніше і про відкритий, і про закритий тип кухні.

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Концепція відкритої кухні: за і проти

Відкрита кухня – тренд нашого часу. Прихильники цієї ідеї переконані, що таке планування підвищує комфорт і зручність. Господарі можуть насолоджуватися приготуванням вечері в колі сім'ї, а також:

спостерігати за своїми дітьми;

спілкуватися з іншими членами сім'ї;

створити затишну атмосферу;

отримати додаткове джерело світла у своїй вітальні.

Недоліки відкритого планування очевидні: вам завжди потрібно дбати про чистоту. Комфорт ваших гостей також залежатиме від рівня шуму. Якщо ви плануєте часто користуватися електроприладами, тоді відкритий тип краще не розглядати.

Закрита кухня: які тут переваги

Окрема кімната для приготування їжі – чудовий вибір з кількох причин. По-перше, так буде менше шуму та зайвих запахів. Також людина, яка готує їжу, буде робити це спокійно та без хвилювань.

Брудний посуд, залишки їжі і багато чого іншого може створити враження безладу, який неможливо приховати. Концепція закритої кухонної зони – ідеальний вихід з ситуації.

Багато дизайнерів пропонують компромісні рішення, наприклад розсувні системи. За таких умов ви зможете будь-коли зачинити двері.