Чтобы помочь украинцам подготовиться к отопительному сезону, Минрегион начал коммуникационную кампанию "Готуймося", направленную на побуждение граждан активно индивидуально готовиться к отопительному сезону.

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Как отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, к отопительному сезону должны готовиться все вместе: государственная власть, местная власть и каждый гражданин. Новая кампания – один из шагов для того, чтобы проинформировать население о шагах, которые они могут осуществить самостоятельно.

Как подготовиться к отопительному сезону

Уменьшите теплопотери. Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери. Кроме того, определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери. Кроме того, определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации. Подготовьте батареи. Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями.

Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями. Рассмотрите возможность установки дополнительных источников тепла , например, твердотопливного котла. Подготовьте печное отопление, если оно есть.

, например, твердотопливного котла. Подготовьте печное отопление, если оно есть. Объедините домохозяйства. Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.

Владельцам частных домов советуют запастись твердым топливом, электрогенератором и горючим для него. Закупите запас топлива: паллеты, уголь, дрова; самостоятельно или вместе с соседями купите электрогенератор и горючее для него.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Фото Минрегион

Столичные тепловики советуют, какую подготовку к холодному периоду можно и желательно провести сейчас:

Позаботьтесь об утеплении дверей, потому что из-за них квартира может терять до 15% тепла.

Часто тепло теряется из-за щели между коробом и стеной. С помощью монтажной пены их легко избавиться.

Полотно двери должно плотно прилегать к коробу. Осмотрите фурнитуру и если нужно, замените крепеж — саморезы, петли и так далее.

Чтобы устранить сквозняки, проклейте поверхность прилегающей к коробу двери уплотнителем. Это может быть изолон – материал на клейкой основе. Он хорошо выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Изолон можно использовать с внутренней и наружной стороны двери.

Если дверь металлическая, то ее полотно можно утеплить изнутри минеральной ватой, полистиролом или другим теплоизолирующим материалом.

А еще проверьте, плотно ли закрываются балконные и межкомнатные двери. Они тоже должны хорошо хранить тепло в помещении. Потому, в случае необходимости, утеплите и их.

Как подготовить квартиру к отопительному сезону / Фото Минрегион