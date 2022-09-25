Чтобы помочь украинцам подготовиться к отопительному сезону, Минрегион начал коммуникационную кампанию "Готуймося", направленную на побуждение граждан активно индивидуально готовиться к отопительному сезону.
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Как отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, к отопительному сезону должны готовиться все вместе: государственная власть, местная власть и каждый гражданин. Новая кампания – один из шагов для того, чтобы проинформировать население о шагах, которые они могут осуществить самостоятельно.
Как подготовиться к отопительному сезону
- Уменьшите теплопотери. Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните окна и двери. Кроме того, определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
- Подготовьте батареи. Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели, наклейте теплоотражающий экран на стену за батареями.
- Рассмотрите возможность установки дополнительных источников тепла, например, твердотопливного котла. Подготовьте печное отопление, если оно есть.
- Объедините домохозяйства. Подготовьте план, договоритесь с родственниками, соседями, друзьями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.
Владельцам частных домов советуют запастись твердым топливом, электрогенератором и горючим для него. Закупите запас топлива: паллеты, уголь, дрова; самостоятельно или вместе с соседями купите электрогенератор и горючее для него.
Как подготовить дом к отопительному сезону / Фото Минрегион
Столичные тепловики советуют, какую подготовку к холодному периоду можно и желательно провести сейчас:
- Позаботьтесь об утеплении дверей, потому что из-за них квартира может терять до 15% тепла.
- Часто тепло теряется из-за щели между коробом и стеной. С помощью монтажной пены их легко избавиться.
- Полотно двери должно плотно прилегать к коробу. Осмотрите фурнитуру и если нужно, замените крепеж — саморезы, петли и так далее.
- Чтобы устранить сквозняки, проклейте поверхность прилегающей к коробу двери уплотнителем. Это может быть изолон – материал на клейкой основе. Он хорошо выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Изолон можно использовать с внутренней и наружной стороны двери.
- Если дверь металлическая, то ее полотно можно утеплить изнутри минеральной ватой, полистиролом или другим теплоизолирующим материалом.
- А еще проверьте, плотно ли закрываются балконные и межкомнатные двери. Они тоже должны хорошо хранить тепло в помещении. Потому, в случае необходимости, утеплите и их.
Как подготовить квартиру к отопительному сезону / Фото Минрегион