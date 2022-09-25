Щоб допомогти українцям підготуватися до опалювального сезону, Мінрегіон розпочав комунікаційну кампанію "Готуймося", спрямовану на спонукання громадян активно індивідуально готуватися до опалювального сезону.

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Як зазначив Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, до опалювального сезону повинні готуватись всі разом: державна влада, місцева влада та кожен громадянин. Тож нова кампанія – один із кроків до того аби проінформувати населення щодо кроків, які вони можуть здійснити самостійно.

Як підготуватися до опалювального сезону

Зменште тепловтрати. Проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Крім того, визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Крім того, визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації. Підготуйте батареї. Відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями.

Відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями. Розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла , до прикладу, твердопаливного котла. Підготуйте пічне опалення, якщо є.

, до прикладу, твердопаливного котла. Підготуйте пічне опалення, якщо є. Об'єднайте домогосподарства. Підготуйте план, домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.

Власникам приватних будинків радять запастися твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього. Закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо; самостійно або разом з сусідами купіть електрогенератор та пальне для нього.

Як підготувати будинок до опалювального сезону / Фото Мінрегіон

Столичні тепловики радять, яку підготовку до холодного періоду можливо і бажано провести зараз:

Подбайте про утеплення дверей, бо через них квартира може втрачати до 15% тепла.

Часто тепло втрачається через шпарини між коробом і стіною. За допомогою монтажної піни їх легко позбутись.

Полотно дверей має щільно прилягати до короба. Огляньте фурнітуру та якщо треба, замініть кріплення — саморізи, петлі тощо.

Щоб усунути протяги, проклейте поверхню дверей, що прилягає до короба, ущільнювачем. Це може бути ізолон – матеріал на клейкій основі. Він добре витримує перепади температур та підвищену вологість. Ізолон можна використовувати з внутрішнього і зовнішнього боку дверей.

Якщо двері металеві, то їх полотно можна утеплити зсередини мінеральною ватою, полістиролом або іншим теплоізолюючим матеріалом.

А ще перевірте, чи щільно закриваються балконні та міжкімнатні двері. Вони теж повинні добре зберігати тепло в приміщенні. Тому, в разі необхідності, утепліть і їх.





Як підготувати квартиру до опалювального сезону / Фото Мінрегіон