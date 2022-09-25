Щоб допомогти українцям підготуватися до опалювального сезону, Мінрегіон розпочав комунікаційну кампанію "Готуймося", спрямовану на спонукання громадян активно індивідуально готуватися до опалювального сезону.
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Як зазначив Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, до опалювального сезону повинні готуватись всі разом: державна влада, місцева влада та кожен громадянин. Тож нова кампанія – один із кроків до того аби проінформувати населення щодо кроків, які вони можуть здійснити самостійно.
Як підготуватися до опалювального сезону
- Зменште тепловтрати. Проведіть профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Крім того, визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.
- Підготуйте батареї. Відсуньте меблі від батарей, зберіть штори, зніміть декоративні панелі, наклейте тепловідбивний екран на стіну за батареями.
- Розгляньте можливість встановлення додаткових джерел тепла, до прикладу, твердопаливного котла. Підготуйте пічне опалення, якщо є.
- Об'єднайте домогосподарства. Підготуйте план, домовтеся з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.
Власникам приватних будинків радять запастися твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього. Закупіть запас палива: палети, вугілля, дрова тощо; самостійно або разом з сусідами купіть електрогенератор та пальне для нього.
Як підготувати будинок до опалювального сезону / Фото Мінрегіон
Столичні тепловики радять, яку підготовку до холодного періоду можливо і бажано провести зараз:
- Подбайте про утеплення дверей, бо через них квартира може втрачати до 15% тепла.
- Часто тепло втрачається через шпарини між коробом і стіною. За допомогою монтажної піни їх легко позбутись.
- Полотно дверей має щільно прилягати до короба. Огляньте фурнітуру та якщо треба, замініть кріплення — саморізи, петлі тощо.
- Щоб усунути протяги, проклейте поверхню дверей, що прилягає до короба, ущільнювачем. Це може бути ізолон – матеріал на клейкій основі. Він добре витримує перепади температур та підвищену вологість. Ізолон можна використовувати з внутрішнього і зовнішнього боку дверей.
- Якщо двері металеві, то їх полотно можна утеплити зсередини мінеральною ватою, полістиролом або іншим теплоізолюючим матеріалом.
- А ще перевірте, чи щільно закриваються балконні та міжкімнатні двері. Вони теж повинні добре зберігати тепло в приміщенні. Тому, в разі необхідності, утепліть і їх.
Як підготувати квартиру до опалювального сезону / Фото Мінрегіон