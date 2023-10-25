Осенью актуальными цветами всегда являются коричневый, оранжевый, желтый, бежевый и еще много разных теплых тонов. Также в этом году появилась новая интерьерная тенденция "баклажановая осень", то есть тренд на баклажановые и вишневые оттенки. Однако самым популярным цветом осеннего сезона сочли совсем другой, неожиданный цвет.

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Какой цвет стал самым популярным этой осенью

Грязно-розовый назвали самым популярным оттенком осени 2023 года. Его также знают как пылевую розу. Возможно летом люди устали от ярко-розового, но не были готовы полностью отойти от барби-тренда. Поэтому они решили отдать предпочтение более мягкому, более теплому оттенку. Дизайнеры подхватили пожелания своих клиентов и использовать этот тон в проектах.

"Грязно-розовый – невоспетый герой дизайна. Это нежное восприятие изысканности по сравнению с кричащим цветом Барби, – отмечает дизайнер и менеджер La Coralina Island House Ариэль Баррионово.

Стену покрасили грязно-розовой краской / Фото Farrow & Ball

По мнению дизайнера, этот оттенок будет прекрасен в дизайнах современного, винтажного, минималистского и бохо стилей. Пылевая роза прекрасно смотрится в спальнях, гостиных и домашних офисах, если ее совместить с правильной мебелью и предметами искусства.

Что касается дополнительных оттенков, эксперты советуют объединить грязно-розовый с песчано-коричневым и грязно-белым для создания легкой и успокаивающей атмосферы.

Если вы хотите добавить глубины и контраста в интерьер, рассмотрите темно-синий, лесно-зеленый и темно-угольный.