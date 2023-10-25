Восени актуальними кольрами завжди є коричневий, оранжевий, жовтий, бежевий і ще багато різних теплих тонів. Також цього року з’явилася нова інтер’єрна тенденція "баклажанова осінь", тобто тренд на баклажанові та вишневі відтінки. Однак найпопулярнішим кольором осіннього сезону визнали зовсім інший, несподіваний колір.

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Який колір став найпопулярнішим цієї осені

Брудно-рожевий назвали найпопулярнішим відтінком осені 2023 року. Його також знають як пилову троянду. Можливо, влітку люди втомилися від яскраво-рожевого, але не були готові повністю відійти від барбі-тренду. Тому вони вирішили надати перевагу м’якшому, теплішому відтінку. Дизайнери підхопили побажання своїх клієнтів і використовувати цей тон у проєктах.

"Брудно-рожевий – неоспіваний герой дизайну. Це ніжне сприйняття вишуканості у порівнянні з крикливим кольором Барбі, – зазначає дизайнер і менеджер La Coralina Island House Аріель Барріонуево.

Стіну пофарбували брудно-рожевою фарбою / Фото Farrow & Ball

На думку дизайнера, цей відтінок буде чудовим у дизайнах сучасного, вінтажного, мінімалістського та бохо стилів. Пилова троянда чудово виглядає в спальнях, вітальнях та домашніх офісах, якщо її поєднати з правильними меблями та предметами мистецтва.

Щодо додаткових відтінків, експерти радять поєднати брудно-рожевий з піщано-коричневим і брудно-білим для створення легкої та заспокійливої атмосфери.

Якщо ж ви хочете додати глибини та контрасту в інтер’єр, розгляньте темно-синій, лісово-зелений і темно-вугільний.