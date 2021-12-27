В ожидании роста цен: владельцы откладывают продажу квартир на "вторичке"

Общий объем заключенных сделок на вторичном рынке жилья в этом году вырос в 1,5 раза. Однако по состоянию на декабрь большинство продавцов жилья временно снимают свои объекты с рынка в ожидании более выгодного момента для сделки.

Об этом рассказал соучредитель и CEO компании Дельта-Консалтинг Роман Рябов. О других итогах года – дальше.

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По прогнозам эксперта, рост цен на квартиры уже не за горами. Важную роль в этом играет увеличение ценников на первичном рынке жилья.

Итоги и прогнозы рынка вторичной недвижимости:

в целом квартиры в готовых к заселению домах с начала года подорожали на 15 – 20% ; цены у недавно сданных ЖК выросли минимум на 20% . В старом жилом фонде – на 5 – 7% ;

; цены у недавно сданных ЖК . В старом жилом фонде – ; в старых, аварийных и домах "на отшибе" цены просели на 4 – 6% ;

; в ближайшие 3 – 6 месяцев цены на "вторичке" могут возрасти еще на 5 – 8% ;

; подогревают рост цен на первичный рынок и доступные ипотечные программы;

доля спекулятивных сделок на вторичном рынке – чуть более 15% всех сделок ;

; общий объем сделок на вторичном рынке в 2021 году вырос примерно в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом;

по сравнению с 2020 годом; в декабре часть продавцов отсрочила продажу квартиры в ожидании роста цен;

квартиры в популярных объектах с хорошей инфраструктурой и возле метро продаются через несколько дней;

продавцы соглашаются на торг крайне неохотно, сбрасывают в пределах 3 – 5%.

В то же время, добавляет эксперт, аренда жилья с начала года подорожала на 10 – 15%. По его мнению, арендные ставки в ближайшие несколько месяцев не будут расти и, скорее всего, стабилизируются на текущем уровне.