В ожидании солнца и тепла: как сделать весну в интерьере

Каждый из нас уже соскучился по погожим теплым дням, расцвету зелени и другим весенним прелестям. Но наслаждаться сменой времени года можно не только на улице – пора делать изменения в своем доме.

Времена года оказывают влияние и на наш интерьер. Гармония жилья и окружающей среды всегда гарантирует особую атмосферу, ради которой стоит приложить немного усилий к своему жилищу. Как именно рассказывает редакция 24 канала.

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Избавляемся от лишнего

Очистка пространства от лишних деталей – самый лучший и легкий способ освежить интерьер. Как правило, зима является периодом своеобразного накопления, поэтому представить себя минималистом и убрать все необходимое. В пространстве станет больше места, куда сможет проникнуть нежное весеннее солнце.

Особая эстетика / Фото Pixabay

Всем вещам – свое место

Следующим логическим этапом является организация хранения вещей. Самое время сделать детальную ревизию и определить место каждого элемента. Сезонную одежду можно скрыть, а реорганизация других вещей будет иметь положительное влияние на интерьер.

Наводим порядок / Фото Pixabay

Внимание к спальне

"Свежие" оттенки постели, цветы, новые шторы – здесь уместны все идеи, которые помогут обновить спальню. Кардинальные изменения не требуются, попробуйте изменить атмосферу и общую картину мелкими, но яркими деталями.

Деликатность – главный весенний мотив / Фото Pixabay

Растения и текстиль

Ни для кого не станет секретом, что свежие вазоны изрядно влияют на интерьер и придают ему особый колорит, когда пространство наполнено солнцем. Впустите природу в свой дом – и весеннее настроение гарантировано.

Что касается текстиля, то здесь все просто – пора предпочесть светлые цвета. Пледы, скатерти, подушки – все должно подпитывать хорошее весеннее настроение.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ , чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Детали создают настроение / Фото Pixabay