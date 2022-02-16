В ожидании солнца и тепла: как сделать весну в интерьере
Каждый из нас уже соскучился по погожим теплым дням, расцвету зелени и другим весенним прелестям. Но наслаждаться сменой времени года можно не только на улице – пора делать изменения в своем доме.
Времена года оказывают влияние и на наш интерьер. Гармония жилья и окружающей среды всегда гарантирует особую атмосферу, ради которой стоит приложить немного усилий к своему жилищу. Как именно рассказывает редакция 24 канала.
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Избавляемся от лишнего
Очистка пространства от лишних деталей – самый лучший и легкий способ освежить интерьер. Как правило, зима является периодом своеобразного накопления, поэтому представить себя минималистом и убрать все необходимое. В пространстве станет больше места, куда сможет проникнуть нежное весеннее солнце.
Особая эстетика / Фото Pixabay
Всем вещам – свое место
Следующим логическим этапом является организация хранения вещей. Самое время сделать детальную ревизию и определить место каждого элемента. Сезонную одежду можно скрыть, а реорганизация других вещей будет иметь положительное влияние на интерьер.
Наводим порядок / Фото Pixabay
Внимание к спальне
"Свежие" оттенки постели, цветы, новые шторы – здесь уместны все идеи, которые помогут обновить спальню. Кардинальные изменения не требуются, попробуйте изменить атмосферу и общую картину мелкими, но яркими деталями.
Деликатность – главный весенний мотив / Фото Pixabay
Растения и текстиль
Ни для кого не станет секретом, что свежие вазоны изрядно влияют на интерьер и придают ему особый колорит, когда пространство наполнено солнцем. Впустите природу в свой дом – и весеннее настроение гарантировано.
Что касается текстиля, то здесь все просто – пора предпочесть светлые цвета. Пледы, скатерти, подушки – все должно подпитывать хорошее весеннее настроение.Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.
Детали создают настроение / Фото Pixabay