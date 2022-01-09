Как пандемия COVID-19 повлияла на выбор планировки в квартирах

Работа и обучение из дома сделали конфиденциальность более приоритетной. Однако эксперты советуют не отказываться от помещений в формате открытого планирования (open space).

В течение нескольких лет покупатели недвижимости все чаще выбирают лофтовые помещения без формальных перегородок и стен. Более того – во многих квартирах они были снесены в пользу просторных комнат, которые ассоциируются с непринужденностью и легкостью. Но, как и во многих других сферах, на повседневную жизнь и быт повлияла пандемия.

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Столовые стали не только местами для приготовления еды и обедов, но и домашними школами. Создавалось немало адаптивных пространств, чтобы соединить эти функции,

– рассказывает Ники Филд, основатель The Field Team в Sotheby's International Realty (Нью-Йорк).

Эксперт по недвижимости добавляет, что многие покупатели обращаются с очень специфическими потребностями, когда речь идет о планировке и гибкости дома.

Как пандемия повлияла на выбор планирования



Как пандемия повлияла на выбор планировки в квартире / Фото Pexels

Специалисты отмечают, что многие клиенты предлагают внести изменения в планирование еще до осмотра жилья. Также они интересуются техническими помещениями и возможностью разделить большие площади в любое время.

В целом планирование стало играть более существенную роль, чем раньше. Более важным стало кухонное хранение. Люди ищут простора, места для кровати размера "king-size". Это изменяет размер спален,

– делится наблюдениями Бьянка Д'Алессио из NestSeekers International.

Необходимость дополнительных комнат



Появилась необходимость дополнительных помещений / Фото Pexels

Яркой тенденцией стало пожелание "чем больше, тем лучше". Покупатели до сих пор предпочитают открытую планировку, однако вместе с тем они ищут квартиру с изолированным помещением, где удастся обустроить домашний офис или дополнительную спальню.

Многофункциональные комнаты – то, что необходимо в новых реалиях. Покупатели по-прежнему обустраивают центральную большую гостиную с открытой кухней, но имеют и уединенные просторы, которые могут выполнять другие функции,

– отмечает Анджела Кессель, агент недвижимости в Houlihan Lawrence.

Открытые планировки сохранятся, но станут более гибкими

"То, что мы увидели после COVID-19 – это то, что нам нужно как открытое, так и изолированное пространство, – добавляет Кессель, – тем более что кухня открытой планировки и гостиная никуда не денутся. Людям по-прежнему нужно семейное пространство".

Сейчас, с распространением штамма Омикрон, все больше владельцев недвижимости задумывается о том, как оптимизировать дом и сделать так, чтобы одно пространство включало все необходимое. И, утверждают специалисты, это сохранится в течение всего 2022 года.