Пандемия повысила спрос на украинское жилье: наблюдения экспертов

Эксперты отмечают, что благодаря пандемии, которая спровоцировала закрытие границ и перекрыла возможности других инвестиций, у украинцев появились деньги, которые они начали вкладывать в недвижимость.

Причем инвесторов даже не пугает повышение цен на квадратный метр. Все больше покупателей готовы купить 2-х и 3-х комнатную квартиру и даже уложиться в вип-жилье.

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Пандемия спасла застройщиков

"В 2020 году рынок удержался, а в 2021 – даже пошел подорожание в пределах 15 – 25%, но это ожидаемо. Если брать реальную инфляцию в стране, то и недвижимость подорожала в пределах инфляции. Все дорожает. И мы еще не вышли на уровень 2014 года по ценам, когда они из-за скачка доллара резко поднялись", – анализирует вице-президент Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Эксперт отмечает, что выжить на рынке недвижимости помог коронавирус. Из-за закрытых границ украинцы не вывезли из страны около 10 миллиардов долларов, которые обычно тратили на путешествия. А держать деньги "под матрасом" – рискованно.

Он отмечает, что у украинцев нет альтернатив, поэтому застройщики оказались в плюсе.

Немногие инвестируют деньги в криптовалюту, а фондового рынка у нас нет. Поэтому подавляющее большинство граждан понесло деньги застройщикам. Вырос. спрос, подтянулись и цены,

– отмечает Топал.

Главные цели инвестирования в недвижимость

Вложения в недвижимость в нашей стране – один из надежных способов сохранить накопление,

– подчеркивает основатель Клуба инвесторов Константин Браво.

Большинство украинцев покупают квартиру, чтобы со временем сдавать ее в аренду. Это базовая инвестиция, приносящая доход.

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Важно и то, что Украина остается среди европейских лидеров по отдаче денег на вложенный капитал. Эксперт отмечает, что местная жилая недвижимость во многих городах показывает доходность 9,5 – 10% годовых, в Европе – всего 3%.

В то же время, менее популярными стали инвестиции с целью перепродажи недвижимости и заработка на "квадратах" после ввода в эксплуатацию.

Пандемия повлияла на выбор жилья

2021 год показал, что украинцы "отошли от совкового голода на жилье", а покупатель стал более разборчивым и требовательным. Главными факторами принятия решения о покупке по-прежнему остается месторасположение и цена, но покупатели начинают интересоваться сервисом, благоустройством придомовой территории; инфраструктурой; социальным положением живущих рядом и так далее.

Если будет возможность поменять квартиру в центре на загородный дом, удовлетворяющий покупателя по всем параметрам, они будут его покупать. Пандемия показала, что не обязательно жить в городе, можно жить за его пределами и работать отдаленно.