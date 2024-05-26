Мир дизайна наполнен различными идеями и стилями облицовки стен, но отделка панелями, пожалуй, лидирует. Ведущие дизайнеры рассказали, используют ли они этот метод, и не стоит ли порой оставить его в прошлом.

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Что нужно знать об актуальности стен с панелями

Стеновые панели бывают разных стилей: некоторые из них были актуальны определенное время, а некоторые в тренде очень давно. Поскольку тенденции постоянно меняются, и появляется что-то новое, возникает вопрос, стоит ли сейчас облицовывать стены панелями.

Облицовка стен остается в тренде, и так будет всегда. Традиционные стеновые панели – это фантастический способ добавить в свой дом вневременной элемент,

– говорят дизайнеры из Сан-Диего.

Часть стены в спальне обшита панелями / Фото House of Hive Design Co

Стиль панелей, который вы выберете, частично определит, насколько трендовым будет ваш интерьер. Что-то ультрасовременное и модное быстро устареет, но более классический дизайн останется актуальным надолго.

Нашим любимым видом является вагонка, поскольку она придает классический вид. Мы также любим стиль бисерной доски, который часто возвращается в тренды,

– добавили эксперты.

Есть только несколько видов панелей, которых надо избегать. В частности, говорится о геометрических угольно-серого и черного цветов, а также некоторые рельсовые.