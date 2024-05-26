Світ дизайну наповнений різними ідеями та стилями облицювання стін, але обробка панелями, мабуть, лідирує. Провідні дизайнери розповіли, чи використовують вони цей метод, і чи не варто часом залишити його в минулому.

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Що треба знати про актуальність стін із панелями

Стінові панелі бувають різних стилів: деякі з них були актуальні певний час, а деякі в тренді дуже давно. Оскільки тенденції постійно змінюються, і з'являється щось нове, постає питання, чи варто зараз облицьовувати стіни панелями.

Облицювання стін залишається в тренді, і так буде завжди. Традиційні стінові панелі – це фантастичний спосіб додати у свій дім позачасовий елемент,

– кажуть дизайнерки із Сан-Дієго.

Частина стіни в спальні обшита панелями / Фото House of Hive Design Co

Стиль панелей, який ви виберете, частково визначить, наскільки трендовим буде ваш інтер'єр. Щось ультрасучасне та модне швидко застаріє, але більш класичний дизайн залишиться актуальним надовго.

Нашим улюбленим видом є вагонка, оскільки вона надає класичного вигляду. Ми також любимо стиль бісерної дошки, який часто повертається в тренди,

– додали експертки.

Є лише кілька видів панелей, яких треба уникати. Зокрема, мовиться про геометричні вугільно-сірого та чорного кольорів, а також деякі рейкові.