Цвет года 2024: какой оттенок станет трендом в мире дизайна

Международный исследовательский институт цвета Pantone назвал главный тон 2024 года. Его описывают как "бархатный нежный персик, всеобъемлющий дух которого обогащает разум, тело и сердце".

Цвет называется 13-1023 Peach Fuzz, что в переводе означает "персиковый пух". Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман рассказала, что в поисках оттенка, который отражал бы врожденное стремление к близости и связи, они выбрали цвет, "излучающий тепло и современную элегантность".

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Цветом года 2024 года стал особенно нежный персиковый оттенок.

"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к общности с другими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляет свежий подход к новой мягкости. ", – описали свой выбор в Институте.

Оттенок Peach Fuzz настолько нежный и мягкий, что будто "предлагает тактильные объятия". Специалисты говорят, что этот новый оттенок персикового вневременно.

Резонирующий с сочувствием оттенок предлагает тактильные объятия и легко сочетает молодость с вечным,

– пишет исполнительный директор Pantone.



Цвет года 2024 / Фото Pantone

Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, а именно моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и кино. Начиная с 2000-го эксперты Института каждый год выбирают главный цвет, который станет новым трендом.

Какие еще цвета будут в тренде в 2024 году

Эксперты известного американского бренда красок и покрытий Valspar изобрели новый оттенок зеленого и назвали его цветом года 2024 года. Renew Blue – "сбалансированный синий с оттенком серого морско-зеленого".

Популярность прогнозируют еще одному оттенка зеленого – травянистом. Когда известный американский декоратор интерьеров Джонатан Адлер опубликовал в инстаграмме фото этого кресла, дизайнеры сразу признали его новым трендом 2024 года.