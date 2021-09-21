Пара купила частный остров и построила на нем 2 крошечных дома: фото результата

Представьте, что вы просыпаетесь в уютном доме на собственном острове. Вокруг вас невероятная природа и чистое озеро. И все это стоит меньше, чем апартаменты или частный семейный дом за городом.

Эта предприимчивая молодая пара отказалась от аренды жилья, ипотек и кредитов. Вместо этого они выкупили участок невероятно живописной земли и превратили ее в собственный оазис.

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Думать иначе

Первый дом пары / Фото MSN

Когда Тим Дэвидсон и Сэм Костнер решили осуществить свою мечту о недвижимости, они даже не подозревали, что это приведет к покупке трейлера, строительству частного дома и к владению целого острова.

Дом получил свое название благодаря уникальным витражам / Фото MSN

В 2017 году Сэм и Тим начали поиски дома во Флориде. Срок аренды их квартиры заканчивался, и пара решила вложиться в собственное жилье. Перебирая различные варианты, они наткнулись на Тиффани – мобильный дом площадью 25 квадратов. К этому пара не рассматривала возможности переехать в крохотный дом, поскольку им казалось, что это непрактично. Но преимущества дизайна Тиффани и привлекательная цена (72 000 долларов) сделали свое дело.

Архитектурный шедевр

На втором уровне расположена спальня / Фото MSN

Витражи, настенные бра, дизайнерские светильники и деревянная мебель сразу привлекли внимание покупателей. Том и Сэм внесли лишь несколько функциональных изменений: добавили туалетный лоток для своего кота Оливера, установили комбинированную стирально-сушильную машину и докупили некоторую технику. Несмотря на несущественные размеры, на кухне поместились холодильник. плита и столешница с глубокой раковиной.

В доме даже есть ванна / Фото MSN

Одна из самых интересных особенностей санузла – ванная в японском стиле, сделана из вторсырья. Том рассказывает, что ее изготовили из старого телефонного столба, разрезанного на блоки. Готовую ванну покрыли полиуретановым покрытием. Когда она не используется, резервуар можно переместить на специально обустроенное место над унитазом. Это экономит место на полу.

Место для хранения под лестницей / Фото MSN

В доме небольшого размера важно использовать каждый сантиметр. Так, пара использовала пространство под лестницей, устроив здесь шкаф для одежды, место для бака с горячей водой и ящики для хранения зубных щеток и туалетных принадлежностей.

Спальня с большой кроватью / Фото MSN

На втором этаже пара переоборудовала чердак. Теперь это гостевое пространство и спальня Тима и Сэма. Глубокое дизайнерское изголовье, изготовленное на заказ, является одновременно местом для хранения вещей.

Сокращение вещей

Переезжая в крошечное жилье, супругам пришлось избавиться от большинства накопленных вещей. Том оцифровал фотографии, чтобы избавиться от лишней одежды, Сэм решила провести собственный отбор. За 90 дней до переезда она перевернула все крючки для вешалок в одну сторону. Когда какая-нибудь вещь одевалась и стиралась – девушка меняла положение крючка. Поэтому, в конце эксперимента Сэм удалось выбросить все вещи, которые на самом деле оказались ненужными.

В новый дом пара перевезла только 4 коробки вещей.

Том и Сэм наслаждались жизнью в новом доме и радовались, что его можно перевезти в любое место. Особенно, учитывая следующую покупку пары.

Перспективная покупка

Пара купила остров, окруженный озером / Фото MSN

Просматривая каталоги недвижимости, Сэм и Тим натолкнулись на остров во Флориде. 60 соток территории без инженерных коммуникаций были выставлены на продажу еще 2 года назад. За время поисков клиентов, здесь накопилось немало строительных материалов, а несколько складских зданий находились в запущенном состоянии. Тиму удалось снизить цену и в итоге пара приобрела остров за 200 000 долларов.

На этот раз пара построила дом с нуля. Том изучил нормы строительства и правила планирования, ознакомился с принципом проведения коммуникаций. Это помогло обеспечить высочайшее качество работ.

Восьмиугольный фасад, разработанный компанией Deltec Homes, которая создает устойчивые к ураганам дома, стоил 30 000 долларов. Разработав внутреннюю планировку, владельцы недвижимости обнаружили, что этот дом площадью 30 квадратов выглядел значительно просторнее Тиффани.

В будущем Сем и Тим планируют установить в доме аккумуляторную батарею / Фото MSN

Гарнитур с мятно-зелеными шкафами, светлая столешница и стильная белая плитка полностью отличают эту кухню от кулинарного уголка Тиффани. Пара даже смогла найти старый холодильник стоимостью всего лишь 100 долларов.

Яркая кухня / Фото MSN

Пара консультирует других людей, которые хотят приобрести крошечную недвижимость / Фото MSN

Когда они купили недвижимость, на острове находились складские помещения и полуразрушенный лодочный причал. Завершив обустройства крошечного домика, Тим и Сэм решили обновить территорию двора. Сейчас это стильное пространство для отдыха семьи и друзей.

Зона для отдыха / Фото MSN

Финансовая независимость

В прошлом месяце пара перевезла на остров Тиффани. Теперь на острове находится 2 полноценных жилых пространства.

Сейчас на территории есть 2 дома, складское помещение и место для отдыха под открытым небом / Фото MSN

Сэм и Тим делятся, что они чувствуют финансовую свободу и меньше беспокойства, связанного с экономией. Это помогает сосредоточиться на правильных вещах.