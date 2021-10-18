Пара отремонтировала дом, который простаивал 30 лет: его цена выросла на 410 тысяч долларов

Когда Дэйв и Река Торнтон готовились к переезду в свое новое жилье, они были готовы к ремонту. Но заселившись сюда в 2014 году, пара обнаружила, что работы будет значительно больше.

Сначала комнаты показались пригодными для жизни, но очень устаревшими, поэтому пара решила провести косметический ремонт. Однако вскоре оказалось, что не по всем комнатам разведены включатели, а декору и отделке стен уже более 30 лет.

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Кухня, которая тоже имела замечательный вид, к сожалению, не предусматривала достаточного количества отсеков для пары с двумя детьми.

Кухня до ремонта / Фото The Sun

Кухня после ремонта / Фото The Sun

Косметический ремонт дома перешел в категорию капитального. В общем пара потратила 7 лет, чтобы превратить его в дом своей мечты.

Ход проекта

Гостиная к ремонту / Фото The Sun

Гостиная после ремонта / Фото The Sun

Гостиная после ремонта / Фото The Sun

Разбив проект на мелкие задачи, Дэйв и Река ежегодно ремонтировали по одной комнате в доме. В перерывах между работами, пара занималась домашними делами.

Крупномасштабное обновление предусматривало преобразование гаража в офис, обустройство еще одной спальни, работы по кухне и ванной комнате, а также наведение порядка в саду.

В помещении доминирует розовый цвет / Фото The Sun

Пара не планировала использовать столько ярких цветов. Но с добавлением новых оттенков, им становилось все интереснее экспериментировать, вместе с этим росло удовольствие интерьером. Река выбрала розовую тему в гостиной – в центре комнаты стоит пурпурный диван с бархатной банкеткой.

Не менее яркой получилась кухня. В зоне бара пара повесила необычные обои с собаками, которые позируют с цветочными вазами.

На кухне использовано яркие обои / Фото The Sun

Река добавила, что называет этот стиль красочно эклектичным миксом:

Он различен в каждой комнате, но мне нравится связывать его одним цветом, чтобы создать поток между комнатами. И этот цвет – розовый.

В доме много розовых оттенков, некоторые из них резкие и яркие, другие – успокаивают. Все они избирались в соответствии с назначением комнаты.

Сколько потратила пара

Спальня перед ремонтом / Фото The Sun

Спальня после ремонта / Фото The Sun

За 7 лет ремонта пара потратила примерно 68 716 долларов. В планах – ремонт чердака и гаража.

В 2014 году семья приобрела эту недвижимость за 412 500 фунтов стерлингов (566 909 долларов), сейчас ее стоимость оценивается в 700 000 фунтов стерлингов (962 027 долларов).

Детская комната / Фото The Sun

Детская комната / Фото The Sun

Обновленная ванна / Фото The Sun