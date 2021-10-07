Пара превратила 13-метровый грузовик в уютное жилье с ванной и кухней: фото результата

Маркус Уильямс и Хелен Эмблер, которые живут в Северном Йоркшире, потратили 18 месяцев и 74 968 долларов на покупку и ремонт 13-метрового грузовика для перевозки легковых авто. По словам пары, это первый проект такого преобразования в Великобритании.

Супруги и их мобильный дом "Lorry Lodge" сейчас остановились в поле возле городка Рипон. Пара утверждает, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни.

К теме ОСМД или управляющая компания: как не ошибиться при выборе управления многоквартирного дома

Грузовик до начала работ / Фото Daily Mail

Главные преимущества небольшого дома

В доме есть все необходимые функциональные зоны / Фото Daily Mail

Несмотря на незначительную площадь, здесь могут разместиться 4 человека. Кроме того, как отмечает пара, они могут переместиться в любое место в любое удобное для этого время.

В доме есть все необходимые функциональные зоны / Фото Daily Mail

Пара обустроила здесь спальню с двуспальной кроватью и встроенными шкафами, кухню, ванную комнату с душевой кабиной, а также биотуалет. В небольшом доме поместился раскладной обеденный стол и дровяная печь. Электроэнергия генерируется с помощью солнечных батарей.

Планы пары

Зона кухни / Фото Daily Mail

Прежде чем заниматься грузовиком, пара работала над ремонтом фургона. Это позволило испытать свои силы и получить опыт.

Сначала пара планировала переоборудовать фургон и отправиться в путешествие, но в ходе работы их планы несколько изменились. Им захотелось взяться за более масштабный проект и работа над грузовиком выдалась замечательной идеей.

Пара вырезала отверстия для окон / Фото Daily Mail

Даже несмотря на то, что работы затянулись, а процесс показался более сложным, чем планировала пара, результат оправдал все ожидания.

Это потрясающий автономный дом, который можно перевозить куда угодно, – делится впечатлениями молодая пара.

Дом оборудован душем и биотуалетом / Фото Daily Mail

Сейчас они используют грузовик для своих нужд, но беременность Хелен подкорректировала планы. Как рассказывают владельцы дома, вскоре они разыграют его между людьми, которые приобретут специальные лотерейные билеты. Полученные средства пойдут на финансирование нового проекта. Возможно, на этот раз – это будет полноценная квартира.