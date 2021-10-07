Пара превратила 13-метровый грузовик в уютное жилье с ванной и кухней: фото результата
Источник:Daily Mail
Маркус Уильямс и Хелен Эмблер, которые живут в Северном Йоркшире, потратили 18 месяцев и 74 968 долларов на покупку и ремонт 13-метрового грузовика для перевозки легковых авто. По словам пары, это первый проект такого преобразования в Великобритании.
Супруги и их мобильный дом "Lorry Lodge" сейчас остановились в поле возле городка Рипон. Пара утверждает, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни.
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Главные преимущества небольшого дома
Несмотря на незначительную площадь, здесь могут разместиться 4 человека. Кроме того, как отмечает пара, они могут переместиться в любое место в любое удобное для этого время.
Пара обустроила здесь спальню с двуспальной кроватью и встроенными шкафами, кухню, ванную комнату с душевой кабиной, а также биотуалет. В небольшом доме поместился раскладной обеденный стол и дровяная печь. Электроэнергия генерируется с помощью солнечных батарей.
Планы пары
Прежде чем заниматься грузовиком, пара работала над ремонтом фургона. Это позволило испытать свои силы и получить опыт.
Сначала пара планировала переоборудовать фургон и отправиться в путешествие, но в ходе работы их планы несколько изменились. Им захотелось взяться за более масштабный проект и работа над грузовиком выдалась замечательной идеей.
Даже несмотря на то, что работы затянулись, а процесс показался более сложным, чем планировала пара, результат оправдал все ожидания.
Это потрясающий автономный дом, который можно перевозить куда угодно, – делится впечатлениями молодая пара.
Сейчас они используют грузовик для своих нужд, но беременность Хелен подкорректировала планы. Как рассказывают владельцы дома, вскоре они разыграют его между людьми, которые приобретут специальные лотерейные билеты. Полученные средства пойдут на финансирование нового проекта. Возможно, на этот раз – это будет полноценная квартира.