Пара превратила заброшенные гаражи в комфортный дом

Для того чтобы построить дом своей мечты, всегда нужно немало фантазии. К примеру, пара из Борнмута смогла переоборудовать в комфортное жилье заброшенные гаражи.

Небольшой гаражный кооператив размещался вблизи местного пляжа. Супруги Хендерсонов, работающие в сфере архитектуры и дизайна, решили узнать больше об этом участке. Да, они запустили полноценный проект строительства собственного дома.

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Проблемы с разрешением



Гаражи для ремонта / Фото Metro

Приближенность к морю и развитая инфраструктура района, сделала участок с заброшенными гаражами привлекательным участком для инвесторов. Однако власти города долго медлили, "заворачивая" проект за проектом.

Пара знала, что идет на авантюру, вкладывая деньги в кооператив, ведь они не могли приступить к ремонту до получения соответствующих разрешений. В общей сложности ожидание заняло 5 лет, но в конце концов власти города согласовали все нюансы.



Начало работ / Фото Metro

Одним из главных запретов стало возведение второго этажа. Несмотря на то, что вокруг расположены двухэтажные частные дома, власти решили, что новое здание должно быть аналогичным высоте гаражей. Получив это решение, пара выдохнула с облегчением, поскольку это означало, что можно приступать к работе.

Креативное решение

Участок небольшой, так что когда нам отказали в возведении второго этажа, мы поняли, что у нас нет другого выбора, кроме как копать,

– рассказывает Люси Хендерсон.



Спальня в подвале / Фото Metro

Все 4 спальни в доме расположены по земле. На втором уровне пара оставила открытое пространство с гостиной и столовой. Они также создали "секретную террасу", ведущую в сад во внутреннем дворе.



Терраса / Фото Metro

Пара рассказывает, что благодаря многолетнему опыту им удалось построить новый дом за 10 месяцев. Чтобы сделать фасад лаконичным, пара использовала черную облицовку, а для крыши использовали фиброцементную черепицу.

Интерьер

Супруги сосредоточились на экономии места: от использования подоконника в качестве скамейки для сидения до продуманных систем хранения. Это помогло разгрузить пространство.



В доме много мест для хранения памятных вещей / Фото Metro

Кухня сделана по заказу. Структурные стальные балки совмещаются здесь с клееным брусом из инженерной древесины, создавая интересное сочетание металла и дерева.

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Кухня изготовлена под заказ / Фото Metro

Пара использовала мультифункциональные решения / Фото Metro



Пара использовала мультифункциональные решения / Фото Metro

Особое внимание уделено деталям / Фото Metro