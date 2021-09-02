Пара самостоятельно построила крошечный дом за 6 месяцев: что из этого вышло
Источник:Mirror
Супруги показали, что можно самостоятельно построить двухкомнатный дом всего за 40 тысяч долларов. Единственное условие – в таком помещении может не хватать пространства для уединения.
Во время локдауна, супруги Грейс Стингер и Крейг Дуглас решили обзавестись собственной недвижимостью. Проект, получивший название Tiny Blue, – это 2 комнаты на ферме в Вустершире, принадлежащей родителям Грейс.
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В прошлом году пара заказала деревянный каркас модульного здания. Когда он прибыл на локацию, Грейс и Крейг приступили к обработке фасада и созданию интерьера.
Основной вход ведет в гостиную с диваном, журнальным столиком и книжной полкой. Рядом находится мини-кухня с лестницей, ведущей на второй уровень, где расположена зона спальни с двуспальной кроватью. Каждый сантиметр под лестницей использовано для хранения вещей.
В задней части дома находится отдельная ванная комната с туалетом, душем и раковиной.
Дом стильно украшен, но больше всего поражает то, насколько дешево обошлось его строительство и внутренний ремонт. Полная сумма составляет примерно 40 тысяч долларов (1 млн гривен).
По данным кредитора Halifax, средняя ипотека обошлась бы паре вдвое больше – ориентировочно 80 тысяч долларов.
Стрингер говорит, что владение даже небольшой недвижимостью дает ей ощущение финансовой независимости, поскольку теперь она не выплачивает ни арендную плату, ни ипотеку.
На сбор дома понадобилось всего 6 месяцев. Нынешние владельцы жилья отмечают, что большая сумма расходов пришлась на доставку материалов, поскольку во время локдауна большинство строительных магазинов работали исключительно в режиме онлайн.