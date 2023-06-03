Идеи пастельных комнат: 5 проверенных способов использования этих красивых оттенков
Источник:Homes & Gardens
В мире интерьерные тенденции чаще всего предпочитают все нейтральное, поэтому пастельные цвета остаются недооцененными. Но на самом деле эти оттенки просто отлично выглядят, если их использовать правильно.
Пастель существует во многих формах, и вы будете удивлены, насколько легко адаптировать ее к любому пространству и любому стилю. Когда вы слышите словосочетание "пастельные оттенки", обычно представляете детские розовые, светло-голубые, бледно-желтые оттенки. Однако есть еще персик, сирень, мягкая зелень шалфея и другие.
Итак, чтобы убедить вас, что пастельные цвета роскошны и изысканны, как и любимые нейтральные, дизайнеры показали 5 идей, которые они используют в своих проектах.
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