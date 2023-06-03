Идеи пастельных комнат: 5 проверенных способов использования этих красивых оттенков

В мире интерьерные тенденции чаще всего предпочитают все нейтральное, поэтому пастельные цвета остаются недооцененными. Но на самом деле эти оттенки просто отлично выглядят, если их использовать правильно.

Пастель существует во многих формах, и вы будете удивлены, насколько легко адаптировать ее к любому пространству и любому стилю. Когда вы слышите словосочетание "пастельные оттенки", обычно представляете детские розовые, светло-голубые, бледно-желтые оттенки. Однако есть еще персик, сирень, мягкая зелень шалфея и другие.

Итак, чтобы убедить вас, что пастельные цвета роскошны и изысканны, как и любимые нейтральные, дизайнеры показали 5 идей, которые они используют в своих проектах.

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Используйте несколько пастельных оттенков одного цвета

Два оттенка бледно-розового хорошо соединились / Фото Megan Taylor Photography

Стены в ванной окрасьте в пастельно-зеленый

Пастельный зеленый создает успокаивающую атмосферу / Фото Carina Skrobecki Photography

Совместите пастельные цвета с яркими акцентными тонами

Пастельно-розовый отлично сочетается с оттенками красного и бирюзового / Фото Yellow London

Осветьте прихожую бледно-желтым цветом

Бледно-желтые стены освещают маленькую прихожую / Фото Sarag Griggs

Сочетайте пастельный персик с белым

Пастельный персик сделал кухню ярче / Фото British Standard