Самый дорогой в городе: в Одессе продают пентхаус за 3 миллиона долларов

В Одессе продают элитный пентхаус более чем за 100 миллионов гривен. Он расположен в курортном районе Аркадия и считается самым дорогим в городе.

Из окон в каждой комнате открывается вид на море и набережную. Агент, занимающийся продажей пентхауса, пишет, что это отличная альтернатива частному дому. Пентхаус занимает 10 – 12 этажа в доме жилого фонда 2011 – 2020 годов. Об этом сообщает 24 Канал, проанализировав рынок недвижимости на платформе объявлений OLX.

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Как выглядит самый дорогой пентхаус в Одессе

Общая жилая площадь составляет 1400 квадратных метров. На кухню открытой планировки выделили 200 "квадратов". Это не только комната для приготовления пищи, но и для угощения гостей. На фото видно, что там еще большой стол и барная стойка.

Что касается количества комнат, то их более пяти, а санузлов – более двух. Автор объявления указывает, что ремонт "свежий", то есть его производили недавно. Интерьер выполнен в классическом стиле, дизайн довольно помпезный. Кроме того, в пентхаусе есть несколько террас. Дополнительно обустроена зона для персонала.

Одесский пентхаус за три миллиона долларов / Фото OLX.

Пентхаус продают полностью меблированным. Агент по недвижимости убеждает, что все сделано из очень качественных материалов, а производитель мебели – Италия.

Особое внимание привлекает зона отдыха с джакузи, которую дополнили комнатными растениями. В пентхаусе есть собственная котельная, поэтому индивидуальное отопление.