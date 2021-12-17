Переориентация спроса и стабилизация цен: чего ожидать от рынка недвижимости в начале 2022 года

При условии экономической стабильности и контролируемой эпидемиологической ситуации, рынок недвижимости будет оставаться стабильным на протяжении всего первого квартала 2022 года.

Цены могут возрасти максимум на 5 – 7%, прогнозируют эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Причем это повышение коснется не всех городов.

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Цены на жилье возрастут в пределах 5 – 7%

Эксперты отмечают, что незначительный рост цен возможен как на первичном, так и на вторичном рынке Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова.

Какие новостройки вырастут в цене в начале 2022 года



Стоимость жилья экономкласса будет оставаться практически без изменений / Фото unsplash

Ощутимое подорожание возможно лишь в ЖК комфорт-класса, которые в начале 2022 года перейдут на новый этап строительства.

Все остальные классы жилья останутся примерно на том же уровне, что и в конце 2021 года. С января по март рынок перейдет в фазу затишья, что связано прежде всего с падением спроса. Однако уже с апреля стоимость "квадрата" может возрасти на 7% в Киеве, Львове и Одессе и на около 5% в Харькове и Днепре.

Почти 70% спроса в этот период будет сконцентрировано на объектах классов комфорт и комфорт (новые форматы жилья), что будет влиять на ценовую политику застройщиков.

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По словам Юрия Питы, в начале 2022 года украинский рынок недвижимости ожидает процесс переориентации спроса. Наибольший рост цен возможен на стадии строительства до 1 года в сегментах комфорт-класса и бизнес-категории. Стоимость популярного ранее жилья экономкласса в 90% возводимых объектов будет оставаться практически без изменений.

В 2022 году будет продолжаться процесс переориентации спроса на более качественные объекты, которые по своим характеристикам могут удовлетворить самого взыскательного покупателя. Соответственно это будет влиять на формирование цен,

– подчеркнул он.

Стоимость "вторички" выйдет на плато



Стоимость "вторички" в 2022 году выйдет на плато / Фото unsplash

Средний рост цен на вторичном рынке Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова возможен в приделах 5% на малогабаритные квартиры площадью до 50 "квадратов".

В первом квартале 2022 года в крупнейших городах Украины будет наблюдаться ценовая стабильность. Изменения в стоимости квартир прогнозируют только с апреля. Их связывают с ростом спроса.