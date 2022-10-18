Возможность получить временное жилье: как переселенцам стать в очередь

Из-за полномасштабного российского вторжения многие украинцы потеряли дома или квартиры. Однако в настоящее время вынужденно перемещенные внутри страны лица, чье жилье разрушила война, могут стать в очередь на получение компенсаций или недвижимости для временного проживания.

Правила выдачи жилья регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 года №495 "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц". Ею определен порядок и условия формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутри перемещенных лиц.

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Так, внутренне перемещенное лицо и члены его семьи имеют право претендовать на получение жилого помещения из фонда по месту нахождения в пределах территории соответствующих органов. При этом жилье должно быть не меньше, чем в размере 6 квадратных метров на одного человека.

Какие документы нужны, чтобы стать на учет

Чтобы человека взяли на учет получения временного жилья, необходимы следующие документы:

заявление;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. При подаче заявления уполномоченным представителем внутренне перемещенного лица предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя, и копия доверенности;

копия справки внутри перемещенного лица о взятии на учет в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лиц и копии соответствующих справок членов семьи (при наличии);

копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении внутриперемещенным лицам жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Если лицо не может подать соответствующее заявление лично, это могут сделать его официальные представители.

После представления документов лицу представляется описание представленных им документов за подписью должностного лица, которое их приняло. Далее решение о взятии внутри перемещенного лица на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе во взятии на такой учет принимается уполномоченным органом, осуществляющим взятие на учет в течение 1 рабочего дня после подачи соответствующего заявления.