Правила видачі житло регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №495 "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб". Нею визначено порядок та умови формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

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Так, внутрішньо переміщена особа та члени її сім'ї мають право претендувати на отримання житлового приміщення з фонду за місцем перебування у межах території відповідних органів. При цьому, житло має бути не меншим, ніж у розмірі 6 квадратних метрів на одну особу.

Які документи потрібні, щоб стати на облік

Аби людину взяли на облік отримання тимчасового житла, необхідні наступні документи:

заява;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Якщо особа не може подати відповідну заяву особисто, це можуть зробити її офіційні представники.

Після подання документів, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла. Далі рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік протягом 1 робочого дня після подання відповідної заяви.