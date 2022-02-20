Пересидеть опасность: на Западе Украины массово бронируют недвижимость

На фоне возможной российской агрессии в городах на западе Украины резко возрос спрос на недвижимость. Жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов, реже столицы.

В разговорах с риелторами потенциальные арендаторы не скрывают, что хотели бы пересидеть опасность. Переломными стали минувшие выходные. Следовательно, в западных областях Украины – бум на аренду недвижимости.

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Какие регионы пользуются наибольшим спросом

По словам риелторов, недвижимостью в Ивано-Франковске активно интересуются уже 2 недели. Преимущественно звонят по телефону с востока и юга Украины. Большинство компаний ищут офисы и жилье для своих сотрудников.

По словам председателя областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктора Фурдиака, люди интересуются арендой от 2 до 4 месяцев с возможностью пролонгировать сделку. Некоторые арендодатели уже произвели предоплату.



Во Львове покупают квартиры с ремонтом, куда можно заселиться / Фото unsplash

В соседнем Львове большинство арендодателей на столь короткое время сдавать свою недвижимость не хотят.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе была создана комиссия, которая работает над вопросом возможного прибытия переселенцев. Он добавил, что на западе Украины готовы принять миллионы беженцев.

По словам риелторки Татьяны Мурадовой, у нее были клиенты, которые забронировали жилье на 10 дней, чтобы пересидеть опасный период, но отменили бронь, поскольку выбрали вместо Львова Польшу. Также было обращение от небольшого общества – детского учебного центра с просьбой разместить 120 человек. Их направили в курортные Моршина и Трускавец, где больше санаториев.

Тем временем в Тернополе и Луцке более спокойно. По словам луцкого риелтора Романа Вольчинского, спрос на недвижимость увеличивается в последние недели-полторы. Обращаются преимущественно люди из Харькова, Киева, Днепра.

В Черновцах чаще всего спрашивают о таунхаусах, частных домах и загородной недвижимости. Последний звонок был от бизнесменов из Киева. Компания ищет в аренду 20 квартир для работников на 1 – 2 недели.