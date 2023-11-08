Сколько стоят новые квартиры в Кракове: ситуация на первичном рынке

С точки зрения цен на квартиры, Краков с каждым месяцем становится все более дорогим городом. Узнайте, сколько платят за "квадрат" на первичном рынке.

Краков является одним из самых "дорогих" городов в Польше, если учитывать недвижимость, а особенно на первичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра в застройке составляет около 12 – 13 тысяч злотых. Однако следует отметить, что в отдаленных от центра районах цены значительно дешевле. К счастью для покупателей, в отдаленных от центра локациях заметно дешевле. Интересно, что в первом и втором квартале этого года средние цены сделок в шести крупнейших городах Польши выросли в среднем на 5,1%, в том числе Краков.

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Какие цены на новые квартиры в Кракове в ноябре

Каждый квартал Нацбанк Польши суммирует ситуацию на рынке недвижимости в крупнейших городах. Последние доступные данные о ценах на квартиры за второй квартал 2023 года. Так что средняя цена новой квартиры в Кракове составляет:

цена предложения – 13 125 злотых за "квадрат";

цена сделки – 11 669 злотых за "квадрат".

Как можно заметить, суммы, реально оплачиваемые покупателями, значительно ниже тех, которые требуют владельцы или агенты в объявлениях. Интересно, что в первом квартале 2023 года цена предложения в Кракове составила 12 140 злотых за квадратный метр, а цена сделки – 11 519 злотых за квадратный метр.

Также данные о средней стоимости жилья в новостройках публикуют польские аналитики из Otodom Analytics. Эксперты говорят, что цена (предложения) квадратного метра еще в конце лета составила 14 200 злотых за "квадрат". Квартиры можно было приобрести по такой цене: