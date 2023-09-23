Дешево и красиво: пять выгодных предложений жилья, которые сейчас доступны в США
Источник:Realtor
Очаровательный и дешевый – это выигрышное сочетание, когда говорится о покупке недвижимости. В США таких предложений не так уж много, поэтому обратите внимание на эти замечательные домики в разных штатах.
Все пять домиков продают очень дешево – по цене до 300 тысяч долларов. Хотя почти все они построены в прошлом веке, выглядят просто великолепно.
Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях
Пенфилд, Нью-Йорк
- Цена: 235 тысяч долларов
Солсбери, Мэриленд
- Цена: 250 тысяч долларов
Рочестер, Нью-Йорк
- Цена: 275 тысяч долларов
Ред-Винг, Миннесота
- Цена: 280 тысяч долларов
Нью-Пойнт, Вирджиния
- Цена: 299 900 долларов