Дешево и красиво: пять выгодных предложений жилья, которые сейчас доступны в США

23 сентября 2023, 11:49
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Источник:

Realtor

Очаровательный и дешевый – это выигрышное сочетание, когда говорится о покупке недвижимости. В США таких предложений не так уж много, поэтому обратите внимание на эти замечательные домики в разных штатах.

Все пять домиков продают очень дешево – по цене до 300 тысяч долларов. Хотя почти все они построены в прошлом веке, выглядят просто великолепно.

Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях

Пенфилд, Нью-Йорк

  • Цена: 235 тысяч долларов

Коттедж с тремя спальнями в уютном месте / Фото Realtor

Солсбери, Мэриленд

  • Цена: 250 тысяч долларов

Недавно обновившийся дом 1940-х годов с тремя спальнями / Фото Bright MLS

Рочестер, Нью-Йорк

  • Цена: 275 тысяч долларов

Дом площадью 140 квадратных метров с тремя спальнями / Фото Realtor

Ред-Винг, Миннесота

  • Цена: 280 тысяч долларов

Милый коттедж с тремя спальнями и тремя ванными комнатами / Фото Realtor

Нью-Пойнт, Вирджиния

  • Цена: 299 900 долларов

Дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами / Фото Realtor

Автор: Марта Левицька