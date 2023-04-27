На британском пляже продают пять хижин за 2 миллиона фунтов: есть ли здесь подвох

В Дорсете на пляже Мьюдфорд-Сендбэнк сделали уникальное предложение. Там продают целых пять домиков общей стоимостью 2,1 миллиона фунтов.

Цены на деревянные домики колеблются от 395 до 450 тысяч фунтов каждый. Из-за того, что хижины расположены на изолированном пляже, там нет водоснабжения и электричества.

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Цена привлекательна, но есть подвох

Отсутствие воды и электричества – это не единственные минусы домиков. Добраться до них тоже довольно тяжело. Это можно сделать только на пароме или пешком. Также у большинства домиков нет туалета, а точнее он есть только в одном из них.

Только в одном домике есть туалет / Фото BNPS

В общей сложности на пляже размещены еще 360 таких хижин. Оттуда открываются потрясающие виды на море, остров Уайт и соседнюю гавань Крайстчерч. Спрос на такое жилье особенно вырос после пандемии.

Владелец Стивен Бат сказал: "Мьюдфорд привлекает людей тем, что здесь они чувствуют атмосферу острова. Многие люди, унаследовавшие эти домики, не чувствуют, что смогут их продать. Они передадут их своим детям".

Люди, которые жили в детстве на пляже Мьюдфорд, помнят его как самое волшебное место в их жизни.

Места, где находятся пять избушек / Фото BNPS