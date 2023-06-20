Ищете идеи для своей спальни? Вот пять советов на основе стильных дизайнов, где учтены современные тенденции, которые всегда будут популярны.

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Легкий способ максимально использовать пространство в спальне / Фото Future

Закажите рисунок на стене

Это сделает комнату максимально индивидуальной и стильной. Фото Borastapeter

Выберите эффектное освещение

Светильники разных форм добавляют изюминки / Фото Humbert & Poyet

Поклейте обои с интересным дизайном

Обои с узором в форме плитки / Фото Zulufish

Для детской спальни купите двухъярусную кровать

Двухъярусные кровати в детской комнате всегда уместны и экономят место / Фото Sims Hilditch