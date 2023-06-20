Шукаєте ідеї для своєї спальні? Ось п'ять порад на основі стильних дизайнів, де враховано сучасні тенденції, які завжди будуть популярні.
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Придбайте ліжко з узголів'ям, вбудованим у тумбу
Легкий спосіб максимально використати простір у спальні / Фото Future
Замовте малюнок на стіні
Це зробить кімнату максимально індивідуальною та стильною / Фото Borastapeter
Виберіть ефектне освітлення
Світильники різних форм додають теж родзинки / Фото Humbert & Poyet
Поклейте шпалери з цікавим дизайном
Шпалери з візерунком у формі плитки / Фото Zulufish
Для дитячої спальні придбайте двоярусне ліжко
Двоярусні ліжка в дитячій кімнаті завжди доречні та економлять місце / Фото Sims Hilditch