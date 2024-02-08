Каждому поколению могут понадобиться различные функции, чтобы уход был легким и безопасным. Поэтому в ванной комнате для нескольких поколений функциональность – без ущерба для стиля и эстетики – всегда является приоритетом.

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Душевая зона

Важно сделать душ легким и удобным для пользования людей любого возраста и роста. Именно таким является ручной душ с регулируемым ползунком. Кроме того, стильное сиденье в душе, возможно, встроенное, значительно облегчит уход для детей или пожилых людей, которым может быть неудобно стоять в течение длительного времени. Также оно может служить местом для хранения средств, к которому всегда легко дотянуться.

Так же стоит позаботиться о правильной душевой лейке. Эксперты говорят: "Хотя мощная душевая лейка может прекрасно разбудить вас утром, она может подойти не всем родным, особенно детям и пожилым людям. Выбирайте душевые лейки, которые позволяют менять интенсивность водяной струи и даже формирование капель".

Ну и конечно, подумайте о подогреве пола, чтобы быстро высушить воду, которая разливается, когда душ принимают много людей.

Зона ванны

Ванны являются прекрасным дополнением в комнате: они не только расслабляют, но и идеально подходят для людей с ограниченными возможностями, которым принять душ сложнее.

"Выбирайте ванну с широким выступом, чтобы за него можно было взяться и даже сесть при входе и выходе из ванны", – говорят специалисты.

Встроенная мраморная ванна с широкими выступами / Фото Pedro Bermejo

Кроме того, если много людей пользуются одной ванной, она может стать переполненной уходовыми средствами. Подумайте о том, чтобы возле ванны была встроенная полка, чтобы держать самые необходимые предметы под рукой. К тому же это разгрузит саму ванну от беспорядка.

Освещение

Это правило касается планировки абсолютно всех ванных комнат. Правильное освещение является очень важным для людей любого возраста. Часто в ванной устанавливают только один источник света – люстру. Однако очень важно позаботиться также о точечном освещении в ключевых местах.

Говорится о раковине (вокруг зеркала), душ и места для хранения вещей. Также можно добавить несколько источников рассеянного освещения, чтобы создать мягкую атмосферу.