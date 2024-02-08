Кожному поколінню можуть знадобитися різні функції, щоб догляд був легким та безпечним. Тому у ванній кімнаті для кількох поколінь функціональність – без шкоди для стилю та естетики – завжди є пріоритетом.

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Душова зона

Важливо зробити душ легким і зручним для користування людей будь-якого віку та росту. Саме таким є ручний душ з регульованим повзунком. Крім того, стильне сидіння в душі, можливо, вбудоване, значно полегшить догляд для дітей чи старших людей, яким може бути незручно стояти протягом тривалого часу. Також воно може слугувати місцем для зберігання засобів, до якого завжди легко дотягнутися.

Так само варто подбати про правильну душову лійку. Експерти кажуть: "Хоча потужна душова лійка може чудово розбудити вас вранці, вона може підійти не всім рідним, особливо дітям і літнім людям. Вибирайте душові лійки, які дозволяють змінювати інтенсивність водяного струменя та навіть формування крапель".

Ну і звісно, подумайте про підігрів підлоги, щоб швидко висушити воду, яка розливається, коли душ приймають багато людей.

Зона ванни

Ванни є чудовим доповненням у кімнаті: вони не тільки розслабляють, але й ідеально підходять для людей з обмеженими можливостями, яким прийняти душ складніше.

"Вибирайте ванну з широким виступом, щоб за нього можна було взятися та навіть сісти під час входу та виходу з ванни", – кажуть фахівці.

Вбудована мармурова ванна із широкими виступами / Фото Pedro Bermejo

Крім того, якщо багато людей користуються однією ванною, вона може стати переповненою доглядовими засобами. Подумайте про те, щоб біля ванни була вбудована полиця, щоб тримати неайнеобхідніші предмети під рукою. До того ж це розвантажить саму ванну від безладу.

Освітлення

Це правило стосується планування абсолютно всіх ванних кімнат. Правильне освітлення є дуже важливим для людей будь-якого віку. Часто у ванній встановлюють лише одне джерело світла – люстру. Проте дуже важливо подбати також про точкове освітлення в ключових місцях.

Мовиться про раковину (довкола дзеркала), душ і місця для зберігання речей. Також можна додати кілька джерел розсіяного освітлення, щоб створити м'якшу атмосферу.