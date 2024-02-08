Как эффективно спланировать ванную комнату для большой семьи: обязательно придерживайтесь этих советов

Если в доме живет большая семья или семья из нескольких поколений, то удобная ванная комната является необходимостью. Дизайнеры подсказали, как правильно спланировать пространство, чтобы комфортно было всем.

Каждому поколению могут понадобиться различные функции, чтобы уход был легким и безопасным. Поэтому в ванной комнате для нескольких поколений функциональность – без ущерба для стиля и эстетики – всегда является приоритетом.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЕЛ – среди лидеров

Душевая зона

Важно сделать душ легким и удобным для пользования людей любого возраста и роста. Именно таким является ручной душ с регулируемым ползунком. Кроме того, стильное сиденье в душе, возможно, встроенное, значительно облегчит уход для детей или пожилых людей, которым может быть неудобно стоять в течение длительного времени. Также оно может служить местом для хранения средств, к которому всегда легко дотянуться.

Так же стоит позаботиться о правильной душевой лейке. Эксперты говорят: "Хотя мощная душевая лейка может прекрасно разбудить вас утром, она может подойти не всем родным, особенно детям и пожилым людям. Выбирайте душевые лейки, которые позволяют менять интенсивность водяной струи и даже формирование капель".

Ну и конечно, подумайте о подогреве пола, чтобы быстро высушить воду, которая разливается, когда душ принимают много людей.

Зона ванны

Ванны являются прекрасным дополнением в комнате: они не только расслабляют, но и идеально подходят для людей с ограниченными возможностями, которым принять душ сложнее.

"Выбирайте ванну с широким выступом, чтобы за него можно было взяться и даже сесть при входе и выходе из ванны", – говорят специалисты.

Встроенная мраморная ванна с широкими выступами / Фото Pedro Bermejo

Кроме того, если много людей пользуются одной ванной, она может стать переполненной уходовыми средствами. Подумайте о том, чтобы возле ванны была встроенная полка, чтобы держать самые необходимые предметы под рукой. К тому же это разгрузит саму ванну от беспорядка.

Освещение

Это правило касается планировки абсолютно всех ванных комнат. Правильное освещение является очень важным для людей любого возраста. Часто в ванной устанавливают только один источник света – люстру. Однако очень важно позаботиться также о точечном освещении в ключевых местах.

Говорится о раковине (вокруг зеркала), душ и места для хранения вещей. Также можно добавить несколько источников рассеянного освещения, чтобы создать мягкую атмосферу.