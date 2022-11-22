Как плановые отключения электроэнергии повлияли на стоимость новостроек

Отключение электроэнергии внесли коррективы в рынок недвижимости Украины. Потенциальные покупатели интересуются жилыми комплексами, в которых позаботились об автономных источниках питания. Соответственно, на них растет цена.

Как рассказывает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, больше всего подорожали квартиры класса "комфорт плюс" и жилье в полифункциональных жилых комплексах с миксом инфраструктуры, особенно если там есть различные хабы или коворкинги.

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Жилье дорожает и в бизнес-сегменте, в комплексах квартальной застройки. По мнению Берещак, худшее сейчас приходится масс-маркету. Такие квартиры практически не продаются.

Эксперт предполагает, что в домах такого класса полагаются на государственные программы восстановления жилья и покупки квартир льготным категориям за государственные деньги. Также – отчасти на ипотеку. Но это достаточно сложно, ведь средний покупатель сейчас не готов пожертвовать личным комфортом.

Требования изменились: какое жилье сегодня выбирают украинцы

Среди главных запросов потенциальных покупателей жилья:

развитая инфраструктура – наличие в жилом комплексе или рядом учебных центров, заведений, магазинов;

– наличие в жилом комплексе или рядом учебных центров, заведений, магазинов; элементы безопасности – закрытая территория, охрана комплекса, ощущение соседей как одного коммьюнити;

закрытая территория, охрана комплекса, ощущение соседей как одного коммьюнити; энергетическая независимость , продуманность автономных средств энергии и тепла на случай форс-мажора;

, продуманность автономных средств энергии и тепла на случай форс-мажора; удаленность от энергетических и любых других стратегических объектов , становящихся целью ракетных ударов российских оккупантов.

Не скажу, что буквально каждый покупатель приходит в отдел продаж и говорит: "вы находитесь рядом с ТЭЦ, покупать не буду". Тем не менее, не так много комплексов в Киеве находятся рядом с такими объектами. Но на это тоже обращают внимание,

– подчеркивает Виктория Берещак.

Такое же мнение разделяет и представитель консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. По его словам, на рынке каждый день фиксируют определенные изменения. Еще месяц назад никто не мог вообразить, что расположение жилого дома у подстанций станет при выборе жилья серьезной проблемой: сейчас такие квартиры очень сложно продать, даже со скидкой.

Если раньше продавцы привлекали внимание покупателей красивыми описаниями пентхаусов с живописным видом на город, то сегодня люди даже с более высоким доходом хотят чаще купить жилье более низким классом. Хотят больше сберечь деньги и боятся, что в здание может прилететь очередная российская ракета.